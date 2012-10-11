Украинцы больше всего доверяют Кличко и СМИ – опрос

Киев. 11 октября. УНИАН. Украинцы среди политиков больше всего доверяют лидеру партии «УДАР» Виталию Кличко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения Международного фонда избирательных систем (IFES), которые были обнародованы сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил руководитель отдела исследований IFES Ракеш Шарма, в частности, 42% опрошенных очень доверяют В.Кличко или скорее доверяют, в то время как 40% не совсем доверяют или вообще не доверяют.

Что касается остальных политических лидеров, то, по словам Р.Шарма, большинство украинцев каждому из них преимущественно доверяют мало или не доверяют вообще. Так, Президенту Украины Виктору Януковичу доверяют 32%, а не доверяют 59%; премьер-министру Николаю Азарову, соответственно, 30% и 61%; председателю Совета объединенной оппозиции “Батькивщина” Арсению Яценюку 24% и 64%, лидеру КПУ Петру Симоненко 24% и 53%.

В то же время уровень доверия к Юлии Тимошенко составил 21%, в то время как не доверяют ей 66%, к председателю Верховной Рады Владимиру Литвину с доверием относятся 19% опрошенных, а не доверяют ему 70%. При этом 63% опрошенных не доверяют лидеру “Свободы” Олегу Тягнибоку, а 18%, наоборот, доверяют; а вот лидеру партии “Украина - вперед” Наталии Королевский доверяют 12%, в то время как не доверяют 69%.

Р.Шарма считает, что низкий уровень доверия к Президенту можно объяснить низким уровнем удовлетворенности тем, как он справляется в течение последнего года с решением ряда важных вопросов, особенно экономических проблем.

Что касается организаций, то здесь украинцы больше всего доверяют средствам массовой информации (63% доверяют и 28% не доверяют). В то же время доля тех, кто доверяет нескольким институтам местного уровня, превышает долю тех, кто им не доверяет. Так, мэру города (председателю сельсовета) 49% опрошенных доверяют, а 39% не доверяют; городскому (сельскому) совету доверяют 47% опрошенных, а не доверяют - 41%. В то же время 43% респондентов доверяют Вооруженным силам Украины, в то время как 37% - не доверяют.

Низкими является и показатели доверия к Кабмину (28% и 63% соответственно) и к Верховной Раде Украины (23% и 68% соответственно).

Опрос проводился с 15 по 27 сентября с.г. Опрошено было 1512 респондентов. Погрешность составляет 2,53%. Финансирование было выделено Агентством международного развития (USAID). Сам же опрос и обработку данных проводил Киевский международный институт социологии.