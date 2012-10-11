Большинство украинцев не очень верят в честные выборы в ВР - опрос

Киев. 11 октября. УНИАН. Подавляющее большинство украинцев не очень верят, что выборы в парламент будут полностью свободными и честными.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения Международного фонда избирательных систем (IFES), которые были обнародованы сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил руководитель отдела исследований IFES Ракеш Шарма, только 14% украинцев соглашаются с тем, что выборы будут полностью свободными и честными.

При этом 16% опрошенных считают, что выборы будут совсем несвободными и нечестными, 23% - не очень свободными и честными, а 26% - свободными и честными лишь в некоторой степени.

Те, кто считает, что выборы будут нечестными и несвободными, сослались на то, что, скорее всего, они будут фальсифицированы. В частности, так думают 54% опрошенных.

35% опрошенных указали на то, что избирателей будут подкупать, 25% предположили, что будут вбрасываться фальшивые бюллетени, 21% опрошенных считают, что кому-то из избирателей не дадут проголосовать и т.п.

В то же время 52% респондентов отметили, что они точно собираются прийти в день голосования на избирательные участки, а 29% сказали, что, скорее всего, будут голосовать.

Опрос проводился с 15 по 27 сентября. Опрошено было 1512 респондентов. Погрешность составляет 2,53%.

Финансирование было выделено Агентством международного развития (USAID). Сам же опрос и обработка данных проводились Киевским международным институтом социологии.