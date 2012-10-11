«Спільна справа» призывает украинцев прийти на избирательные участки, чтобы предотвратить фальсификации

Киев. 11 октября. УНИАН. Гражданское движение "Спільна справа" призывает украинцев 28 октября, в день выборов в Верховную Раду Украины, прийти на участки и проголосовать, ведь это уменьшит возможный процент фальсификаций.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сказал координатор "Спільної справи" Александр Данилюк.

«Противодействием искусственному повышению явки является повышение явки реальной. Присутствие избирателей в день голосования и получение ими бюллетеней фактически если не делают невозможным, то существенно осложняют процесс такой фальсификации», - убежден он.

По словам А.Данилюка, лучшее прийти и испортить бюллетень, чем не прийти вообще. «Потому что это открывает 100% доступ к возможности использовать ваш бюллетень в пользу той политической силы, которая имеет соответствующее административное влияние и большинство в избирательной комиссии», - объяснил он и добавил, что даже испорченные бюллетени могут быть использованы для фальсификаций.

Кроме того, А.Данилюк отметил важность своевременной проверки наличия граждан в списках избирателей.

Отдельно он подчеркнул, что сейчас массово происходит отказ в выдаче удостоверений официальным наблюдателям.

Как сообщил А.Данилюк, несколько лет назад австрийскими учеными была разработана математическая модель оценки уровня фальсификаций. В соответствии с этой моделью, на наличие фальсификаций указывают участки с аномально высокой явкой избирателей и при этом большим количеством голосов в пользу провластных кандидатов или политических сил.

Как объяснил А.Данилюк, согласно исследованиям ученых в 11 демократических странах, в частности, в Финляндии, Франции, Польше и Норвегии, установлено, что в случае проведения честных выборов в виде графика результаты являются функцией нормального деления (симметричная кривая).

При этом, сказал А.Данилюк, когда соответствующий эксперимент провели на последних парламентских выборах в России, эта кривая имела признаки, свидетельствующие о фальсификации.

Последние президентские выборы в Украине соответствующим образом тоже показывают определенную незначительную аномальность результатов. «В 2006, 2007 и 2010 годах явка традиционно была выше на востоке и на юге Украины, что учитывая исследование австрийских ученых, которое мы взяли за основу, является ненормальным» - сказал А.Данилюк.

В то же время, заметил он, такая система является чрезвычайно эффективной лишь в том случае, когда происходит «дописывание» голосов или вброс дополнительных бюллетеней. Однако она не показывает реальные результаты в случае, когда фальсификации осуществляются за счет передачи голосов от одних политсил к другим.

По словам А.Данилюка. эта методика позволяет небольшому количеству математиков, просчитав результаты голосования по участкам, выйти на достаточно точные показатели.

Кроме того, он сообщил, что за последнюю неделю «Спільна справа» зафиксировала 664 нарушения избирательного процесса, из которых 348 случаев – подкуп, остальные – злоупотребление властью, использование админресурса и тому подобное.