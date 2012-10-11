Киевские предприниматели готовы на акции протеста для возвращения Лукьяновского рынка в коммунальную собственность

Киев.11 октября. УНИАН. Киевские предприниматели готовы выйти на акции протеста, требуя вернуть в коммунальную собственность города Лукьяновский рынок, борьба за который обострилась весной этого года.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила правозащитник и журналист Наталья Розинская. «Задача нашей инициативной группы – поддержать иск прокуратуры, поданный в интересах государства. Если этот иск не будет удовлетворен, Киев и местная община навсегда потеряют один из старейших рынков города, - сказала Н.Розинская.

По ее словам, в случае отклонения иска прокуратуры судом предприниматели готовы пойти на крайние меры, вплоть до голодовки.

«И тогда найдутся люди, во главе со мной, которые начнут бессрочную голодовку. Будем голодать столько, сколько понадобится, чтобы вернуть рынок общине города Киева», - добавила Розинская.

При этом она продемонстрировала 7,5 тысяч подписей жителей Киева, выступивших с требованием ввернуть рынок в коммунальную собственностью города.

Розинская также сообщила, что Киевский апелляционный хозяйственный суд рассмотрит иск прокуратуры 15 октября.

Как сообщал УНИАН, решение о включении целостного имущественного комплекса «Лукьяновский рынок» в перечень объектов коммунальной собственности, которые подлежат приватизации путем продажи на аукционе, принимал Шевченковский районный совет весной 2012 года. В апреле 2012 года прокуратура г.Киева опротестовала это решение, а в мае 2012 года подала иск в Хозяйственный суд города Киева о признании недействительным договора купли-продажи целостного имущественного комплекса «Лукьяновский рынок». Как сообщала пресс-служба Киевской прокуратуры, правоохранители установили, что Лукьяновский рынок был незаконно продан с аукциона ООО «Квіткова Галявина» по заниженной стоимости. А факт смены собственников и руководства рынка сопровождался погромами и обращениями предпринимателей в органы правопорядка.