Наблюдатели заявляют о ряде нарушений избирательного законодательства в округе №94 Киевской области

Киев. 11 октября. УНИАН. Президент международной общественной организации “Гражданский союз” Армен Мартиросян заявляет, что в 94-м избирательном округе Киевской области якобы зафиксированы факты нарушения избирательного законодательства.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам А.Мартиросяна, представители “Гражданского союза” как наблюдатели объехали округ №94 - встречались с представителями общественности, правоохранительными органами и проверяли все факты нарушений.

А.Мартиросян утверждает, что зафиксированы значительные нарушения со стороны кандидата в народные депутаты от “Батькивщины” Виктора Романюка. А.Мартиросян продемонстрировал фотографии, которые свидетельствуют о размещении агитационных материалов в неположенном месте. “Кроме того, выявлены факты несанкционированного проведения митингов. У нас есть соответствующий акт”, - сказал он.

Кроме того, утверждает А.Мартиросян, есть зафиксированные нарушения со стороны кандидата от Партии регионов, действующего депутата Татьяны Засухи. “Вся пропаганда ведется от имени действующего депутата Украины, а не кандидата. У нас зафиксированы факты агитации губернатором Киевской области за кандидата от Партии регионов Татьяну Засуху. Есть видеоматериалы”, - сказал он.

Кроме того, утверждает А.Мартиросян, зафиксированы факты подкупа избирателей, “черного пиара”, давление с помощью админресурса.

Он отметил, что кандидаты в депутаты по этом округу были приглашены на пресс-конференцию, однако ни Т.Засуха, ни В.Романюк не пришли.

А.Мартиросян также высказал удивление, что правоохранительные органы не реагируют на такие факты нарушения избирательного законодательства.