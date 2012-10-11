Украинские СМИ спровоцировали конфликт с Евросоюзом

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Национальная энергетическая компания Украины "Укрэнерго" в открытом письме на имя замглавного редактора интернет-издания Forbs.ua Юрия Аксенова заявили о том, что статья Алексея Грибановского "Кто освоит "энергетические" 400 млн евро", опубликованная на сайте 5 октября 2012 года, нарушает ст. 2 закона "Об информации".

«Автор изложил недостоверную информацию и свои размышления в утвердительной форме, из-за чего у читателя может сложится впечатление правдивости изложенного", - говорится в письме.

В статье утверждается, что компания "Укрэнергомонтаж" выиграла тендер на строительство ЛЭП по проекту Киев-Ровно стоимостью 400 млн евро. ЕБРР и «Укрэнерго» полностью дезавуируют эту информацию, поскольку контракты по строительству ЛЭП по проекту Киев-Ровно с апреля 2011 г. выполняют компании «Калпатару» (Индия) и «Далековод» (Хорватия), которые предоставили предложения с самой низкой ценой, а «торги проводились в соответствии с Принципами и правилами закупок ЕБРР».

Также в письме отмечается, что «Укрэнергомонтаж» до сих пор не получал ни одного подряда в рамках проектов, которые финансируются ЕБРР или ЕИБ. В том числе эта компания и не имеет от ношения к строительству ЛЭП для Запорожской АЭС стоимостью 841 млн. грн.

«В настоящий момент участники только готовят предложения по данному проекту», - говорится в письме.

«Принимая во внимание, что автор статьи не обращался за достоверной информацией ни к ГП НЭК «Укрэнерго», ни к ЕБРР, просим опубликовать опровержение данной статьи в формате, равном опровергаемому материалу», - говориться в совместном заявлении ЕБРР и НЭК «Укрэнерго».