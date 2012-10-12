В Верховную Раду проходят Партия регионов, «Батькивщина», «УДАР», КПУ и “Свобода” – опрос

Киев. 12 октября. УНИАН. В Верховную Раду нового созыва проходят Партия регионов, ВО «Батькивщина», партия «УДАР Виталия Кличко», Коммунистическая партия Украины и ВО “Свобода”.

Об этом ведущий аналитик агентства политического консалтинга "Перспектива" Александр Ляпкало сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Согласно данным опроса, рейтинг возглавляет Партия регионов, за которую проголосовали бы 26,1% среди тех, кто намерен принимать участие в голосовании, за поддержку «Батькивщины» высказались 20,3%, «УДАРа» - 15,2%, КПУ – 7,5%. За «Свободу» готовы проголосовать 5,2%.

За «Нашу Украину» планируют проголосовать 4,6%, за партию «Украина – Вперед!» - 3,8% из тех, кто намерен принять участие в выборах.

За другие партии готовы проголосовать 2,4%, не определились 15% тех, кто планирует пойти на выборы.

А.Ляпкало отметил, что Партия регионов достигла своего «электорального максимума», в то время как рейтинг «УДАРа» продолжает расти.

Опрос проводился с 27 сентября по 6 октября во всех областях Украины и АР Крым. Опрошены 2004 респондентов. Метод отбора респондентов – многоступенчатая квотная выборка. Метод опроса – интервью по месту жительства. Погрешность опроса – 2,3%.