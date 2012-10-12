Депутат Матвиенко отказался от баллотирования в ВР в пользу другого самовыдвиженца Заболотного

Киев, 12 октября. УНИАН. Народный депутат Украины Анатолий Матвиенко (фракция НУ-НС), который баллотировался в Верховную Раду Украины путем самовыдвижения в одномандатном избирательном округе № 17 (Ладыжин, Винницкая область), отказался от дальнейшего участия в избирательной кампании в пользу другого кандидата-самовыдвиженца в этом округе Григория Заболотного.

Об этом А.Матвиенко сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Я считаю, что все здоровые силы, все патриоты сегодня должны быть едины не в своих амбициозных целях, а в ответственности перед государством. Мы должны противопоставить нынешней власти профессиональную команду, которая спасет Украину и поведет ее европейским путем", - сказал А.Матвиенко.

По его словам, если все демократические кандидаты не договорятся до выборов о единой кандидатуре, то в округе может победить кандидат от власти. "Допустить этого нельзя", - отметил он.

А.Матвиенко также сообщил, что Объединенная оппозиция "Батькивщина" и партия "УДАР" также снимут своих кандидатов в пользу самовыдвиженца Г.Заболотного. "Мы не можем допустить победы в 17-м округе представителя партии власти, а потому сегодня утром я написал заявление в ЦИК и снял свою кандидатуру с гонки. Я призываю всех, кто поддерживал меня, поддержать оппозиционные силы, и отдать свой голос за согласованного кандидата, который сегодня представлен на 17-м округе, Г.Заболотного", - подчеркнул депутат.

В свою очередь, Г.Заболотный поблагодарил А.Матвиенко за поддержку. "Я искренне благодарю А.Матвиенко, оппозиционные силы - партию "УДАР" и Объединенную оппозицию за то, что мне выразили поддержку. Думаю, что они не ошиблись. Я все буду делать для того, чтобы демократия в нашем государстве была на первом плане, и чтобы честь и свобода слова были не просто высокими словами, а ежедневной заботой депутатов, чтобы мы могли разговаривать на украинском языке, не допустить разворовывания земли, и чтобы все законы, которые принимаются, работали на людей", - заявил единый согласованный оппозиционными силами кандидат.

Справка УНИАН. В одномандатном избирательном округе № 17 (Ладыжин, Винницкая область) на сегодня зарегистрировано 13 кандидатов в народные депутаты, в частности, 9 самовыдвиженцев и 4 выдвиженца политических сил - Александр Капитан (Партия регионов), Максим Кирилюк (КПУ), Федор Кравец (партия "УДАР") и Сергей Чумак (Украинская национальная ассамблея). Пока еще ни один из кандидатов не отказался от дальнейшего участия в гонке.

Руководитель центрального избирательного штаба Объединенной оппозиции "Батькивщина" Александр Турчинов 6 октября заявил о возможности достижения договоренности о снятии кандидатов от партии "УДАР" или "Батькивщины" в пользу кандидатов-самовыдвиженцев. "Это может быть третий кандидат, который готов противостоять этой власти и не будет предавать. Обязательно в таком варианте нужно поддержать", - заметил он.

А.Турчинов отметил необходимость поддержать самого сильного кандидата, и назвал "торг в таком случае неуместным". "Я надеюсь, что все-таки ответственности хватит политикам, и мы сможем по многим округам оставить одного кандидата, который будет представлять все альтернативные власти силы", - добавил А.Турчинов.