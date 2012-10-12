Почти 70% украинцев не готовы выйти на акции протеста в случае фальсификации выборов - опрос

Киев. 12 октября. УНИАН. Почти 70% опрошенных украинцев не готовы выйти на акции протеста в случае фальсификации выборов.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН основатель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович, презентуя результаты проведенного социологического исследования.

По словам А.Антиповича, лишь четверть опрошенных готовы принять участие в акциях протеста, если на выборах в Верховную Раду 28 октября состоятся значительные фальсификации. Из них однозначно готовы лишь 6% респондентов.

Среди тех, кто готов выйти на акции протеста, подавляющее большинство составляют сторонники оппозиционных партий. Почти половина избирателей ВО «Свобода» и «Батькивщины», около 40% избирателей партии «Украина – Вперед!» и треть избирателей «УДАРа» готовы к таким акциям протеста.

Вместе с тем, 36% ожидают значительных фальсификаций на выборах в Верховную Раду, которые могут существенно повлиять на результаты. Еще 29% опрошенных ожидают незначительных фальсификаций, которые в целом не будут влиять на результаты волеизъявления. Лишь 17% респондентов не ожидают фальсификаций на выборах.

При этом в течение 2011-2012 годов почти половина опрошенных (от 43% до 46%) стабильно чувствовали свертывание свободы слова в Украине.

В то же время, по сравнению с предыдущим исследованием, которое проводилось в ноябре прошлого года, количество опрошенных, не чувствуют ухудшения в этой сфере, возросло с 35% до 39%.

Более 60% опрошенных на западе, половина на севере, более 40% - в центре и востоке почувствовали свертывание свободы слова в Украине.

Вместе с тем, более свыше 50% опрошенных на Донбассе, более 40% - на юге и востоке, на севере и в центре не чувствуют ухудшения в этой сфере.

Более 70% сторонников ВО «Свобода» и Объединенной оппозиции, а также почти 60% сторонников партии «УДАР» чувствуют свертывание свободы слова в Украине. Вместе с тем, почти 70% сторонников Партии регионов, немного меньше половины сторонников КПУ и «неопределенных» такой угрозы не чувствуют.

Опрос проводился 25 сентября – 5 октября во всех областях Украины и Крыма. Было опрошено 2 тысячи респондентов. Метод опроса – личное формализованное интервью согласно опросу (face of face). Погрешность опроса – 2,2%.