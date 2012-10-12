Компания «Гранит» просит возместить 14 млн грн ущерба за работы по строительству коттеджного городка в Киевской области

Киев. 12 октября. УНИАН. Строительно-коммерческая фирма «Гранит» просит возместить ущерб в размере 14 млн грн за работы по строительству коттеджного городка «Солнечный Луч» в пгт Козин Обуховского района Киевской области.

Об этом сообщил главный инженер СКФ «Гранит» Сергей Репкин на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, компания начала строительство коттеджного городка в начале 2009 года по договору подряда с генеральным подрядчиком строительства, компанией «Гермес-Буд». Заказчиком строительства выступила компания «Интер-Континенталь».

С.Репкин отметил, что строительство коттеджного городка на 22 дома площадью около 22 тыс. кв. м компания завершила в августе 2010 года.

По словам главного инженера компании, в начале строительства финансирование подрядных работ проводилось исправно, в конце 2009 года оно стало нерегулярным, а в конце 2010 года - прекратилось. Компании пришлось завершать строительство за счет своих оборотных средств. Всего с СКФ «Гранит» рассчитались за выполненные работы в размере 64 млн грн, а еще 14 млн грн остались должны.

«Фирма «Гранит» понесла убытки на 14 млн грн. Понесли убытки наши подрядчики, которые не получили денег», - сказал С.Репкин.

Он уточнил, что в августе 2010 года генподрядчик строительства заключил договор подряда с другой организацией, которая ввела городок в эксплуатацию в феврале 2011 года.

По данным С.Репкина, 2 августа 2012 года Обуховское районное отделение Главного управления МВД Украины возбудило уголовное дело по факту причинения вреда ООО «Гранит» путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков мошенничества в крупных размерах.

«В настоящее время правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту нанесения убытков в особо крупных размерах», - констатировал С.Репкин.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2010 года компания «Интер-Континенталь» заявила о завершении строительства коттеджного городка «Солнечный луч» в пгт Козин Обуховского района Киевской области. Общая сумма инвестиций в проект на октябрь 2010 г. составила более 21 млн долл.

Коттеджный городок «Солнечный луч» расположен на площади 5 га. Он состоит из 14 жилых домов (5 малоэтажных домов на 70 квартир), 5 таунхаусов на 30 домовладений, 4 коттеджей-дуплексов на 8 домовладений, административного здания с супермаркетом и теннисных кортов. Подрядчиком строительства городка выступила компания СКФ «Гранит».

Справка УНИАН. Корпорация «Гранит» создана в 1991 году, выполняет полный цикл промышленного и гражданского строительства. Является членом Ассоциации строителей Украины и России. Компания владеет производством окон, дверей, металлических конструкций и декоративных изделий из металла.