Интерактивный проект по мониторингу избирательного процесса получил более тысячи жалоб о нарушениях закона о выборах

Киев, 15 октября. УНИАН. Интерактивный проект по мониторингу избирательного процесса "Майдан-мониторинг: выборы-2012", который работает в Украине при поддержке международного фонда "Возрождение", получил более одной тысячи жалоб о нарушениях закона о выборах народных депутатов Украины.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил координатор проекта Виктор Гарбар.

"На интерактивную карту нарушений "Майдан-мониторинг: выборы-2012" добавлено более 400 жалоб, и теперь общее их количество превысило 1000. Всего добавлено 1875 фото и 230 видеосвидетельств", - сказал В.Гарбар.

По его словам, наибольшее количество жалоб касается нарушений порядка ведения агитации. "На второе место вышел админресурс. Дальше идут жалобы о подкупе избирателей, обмане и нарушении принципа равенства", - добавил он.

В.Гарбар отметил, что в избирательном процессе наиболее выразительно определились такие негативные тенденции, как массовые нарушения в работе УИК, препятствование ведению агитации и бездеятельность правоохранительных органов, масштабное использование социологии для ведения агитации и манипуляций общественным мнением, а также системное применение админресурса.

"Отдельным новшеством стало установление камер видеонаблюдения на избирательных участках и определение порядка их использования. Вместо того, чтобы разъяснить избирателям на каждом участке назначение камер видеонаблюдения, ЦИК официально распорядилась вывесить таблички такого содержания: "В помещении ведется видеонаблюдение". Вспомним недавний трагический случай в одном из супермаркетов и роль камер наблюдения в установлении личности преступника. И станет ясно, к какому эффекту приведут те таблички ЦИК!", - считает координатор проекта.

В свою очередь, эксперт проекта, социальный психолог, кандидат психологических наук Виктор Пушкарь добавил, что значительная часть сообщений о нарушениях свидетельствует о раздражении обычных людей типичными методами влияния на избирателей. "Существует значительная асимметрия возможностей влияния между теми, кто имеет админресурс, и теми, кто только надеется его когда-то получить. В социуме до сих пор существует запрос на "сильную руку", зафиксированный данными количественной социологии. Текущий общественный строй после почти трех лет попыток наводить авторитарный порядок, в значительной мере остается беспорядком. Также он, скорее, является электоральной демократией, чем представительской. И даже эту далекую от совершенства электоральную демократию мы рискуем потерять. Одним из рискованных в этом смысле дней является 28 октября 2012 года", - убежден эксперт.

Координатор ВОО "Альянс Майдан" Александр Попов сообщил, что ряд общественных организаций Киева, Тернополя и Харькова инициировали проект под названием "Народная Центральная избирательная комиссия". "Инициатива "Народная ЦИК" направлен на защиту наших общих прав и свобод. Мы уважаем политические взгляды украинцев, какими бы они ни были, и хотим защитить выбор каждого. Мы призываем граждан Украины, которые осознают важность своего права на свободные, демократические, прозрачные выборы, сфотографировать протокол подсчета голосов и отослать фото по адресу "Народной ЦИК", - предложил А.Попов.

По его словам, все эти данные будут обработаны и обнародованы в сети Интернет.

Как сообщал УНИАН, в середине сентября в Украине при поддержке международного фонда "Возрождение" основан интерактивный проект по мониторингу избирательного процесса, в рамках которого любой гражданин может направить организаторам сообщение о нарушении норм закона о выборах народных депутатов. Проект работает под доменным именем http://maidan.org.ua/vybory2012.

Интерактивная карта отображает географическую карту Украины, на которой можно выбрать определенный регион для получения информации о количестве нарушений.