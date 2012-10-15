Украинская платформа «Собор» предлагает оппозиционным партиям создать украиноцентристскую патриотическую силу

Киев. 15 октября. УНИАН. Представители Украинской платформы «Собор» призывают оппозиционные партии объединиться в единую украиноцентристскую силу.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили представители первой пятерки избирательного списка «Собора» - экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко и историк и политолог Александр Палий.

По их словам, сегодня в Украине много разуверенных избирателей, которым небезразлична дальнейшая судьба Украины.

«Главный вывод, который мы для себя сделали, это то, что где-то примерно четвертая часть как минимум граждан Украины – и это подтверждают не только наши наблюдения, но и социологические исследования – хочет иметь в Украине украиноцентристскую политическую силу, для которой Украина, - это не просто территория, не просто место для проживания, а именно Украинское государство, которое заботится о правах украинцев. Мы сейчас поставили перед собой простую цель – сделать все необходимое, чтобы сплотить этих 25% украинцев, которые являются и украиноязычными, и неукраиноязычными, но для которых Украина является главной целью их жизни», - подчеркнул В.Огрызко.

По его словам, в ближайшее время планируется официально озвучить инициативу о создании правоцентристского, демократического, патриотического фронта, и к работе могут приобщиться как оппозиционные партии, так и общественные деятели.

В.Огрызко объяснил, что «Собору» пришлось отзывать избирательный список из регистрации для того, чтобы предоставить возможность Объединенной оппозиции «Батькивщина», партии «УДАР» и ВО «Свобода» набрать больше голосов на выборах.

«Это решение, мне кажется, является уникальным в политической истории современной Украины. Еще ни разу партия не предпринимала таких шагов. Такое произошло, потому что в общественном списке «Собора» собрались ответственные люди, которые действительно хотят привнести в украинскую политику новое качество – правдивость, честность, ответственность…», - отметил В.Огрызко.

«У нас нет паники, нет упадчнических настроений. Мы четко знаем, чего мы хотим, и мы это сделаем», - сказал он.

По убеждению В.Огрызко, если работу по формированию единой украиноцентристской силы начать безотлагательно, то следующие выборы будут для нее успешными.

«Поэтому, собственно, мы призываем все проукраинские демократические силы, которые на этих выборах, к сожалению, скорее всего, не смогут реализовать свое право быть представленными в парламенте в полной мере, сплотиться и начать сложную, очень нужную для нашего общества работу. Мы верим, что следующие парламентские выборы будут, безусловно, за нами», - сказал он.

В свою очередь А.Палий призвал избирателей не быть пассивными, отказаться от «противвсехства» и принять участие в голосовании, поддержав представителей оппозиционных сил.

«Нужно идти и все же показать, что хозяином в Украине является наш украинский народ. Нужно стоять на страже и понимать, что если мы выберем нынешнюю власть, то не факт, что нам через 5 лет дадут возможность кого-то избирать», - заявил А.Палий.

Как сообщал УНИАН, 13 октября на съезде Украинская платформа «Собор» решила отозвать своих кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются по списку в многомандатном избирательном округе.

В то же время кандидаты-мажоритарщики будут продолжать участие в избирательной кампании.

Делегаты съезда призвали украинцев голосовать за другие оппозиционные силы и кандидатов УП «Собор» в одномандатных округах.