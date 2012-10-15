Sport Life станет арендатором фитнес-клуба на Днепровской набережной в Киеве вместо «Планеты Фитнес»

Киев. 15 октября. УНИАН. Группа компаний Sport Life станет арендатором фитнес-клуба на Днепровской набережной, 19-а в Киеве вместо закрывшегося в течение одного дня клуба «Планета Фитнес».

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН группа компаний Sport Life и арендодатель помещения фитнес-клуба, ООО «Киевская жилищно-строительная компания», подписали договор аренды на 15 лет.

«Согласно договору аренды помещений, они («Планета Фитнес» - УНИАН) начали систематически нарушать пункты договора, в частности пункт своевременной оплаты... Более того, были проблемы, связанные с эксплуатацией самого клуба, что привело к ухудшению технического состояния клуба. Поэтому было принято решение по поводу замены оператора, замены персонала, который там будет работать. В результате переговорного процесса с Sport Life мы достигли оптимального соглашения, которое позволит нам предоставить всем членам клуба, которые были в «Планете Фитнес», членство в сети Sport Life», - пояснил причину замены арендатора директор ООО «Киевская жилищно-строительная компания» Александр Ярош.

Он уточнил, что договор между «Планетой Фитнес» и «Киевской жилищно-строительной компанией» был расторгнут по обоюдному согласию. Фитнес-клуб был закрыт 1 октября 2012 года.

Учредитель группы компаний Sport Life Дмитрий Екимов отметил, что за 2 месяца в помещении планируется провести реконструкцию. Открытие фитнес-клуба площадью 3,5 тыс. кв. м запланировано на 15 декабря 2012 года. При этом компания намерена увеличить площадь залов, добавить оборудование, раздевалки, достроить детский бассейн, а также парковку.

Учредитель ГК Sport Life сообщил, что переоформление абонементов «Планеты Фитнес» на абонементы Sport Life будет проходить с 17 октября по 1 ноября. При этом абонементы будут продлены на период реконструкции помещения.

Он добавил, что 12-месячные абонементы будут переоформлены без каких-либо доплат.

«Мы понимаем, что беря на себя 1,5 тысячи людей — это 1 млн долл., которые люди заплатили в кассу, на которые мы в следующие 12 месяцев обязаны предоставлять услугу. Переговорный процесс состоял в том, что часть этого долга фактически взял на себя арендодатель и часть - Sport Life», - сказал Д. Екимов.

А. Ярош уточнил, что вопрос, связанный с переоформлением абонементов «Планеты Фитнес» сроком действия более года (около 140 человек) будет решаться в индивидуальном порядке.

Справка УНИАН. Группа компаний Sport Life основана в 2001 году венчурным фондом «Киев-Капитал» в Мэриленде (США) с целью инвестиций в спортивную инфраструктуру стран Восточной Европы. Группа компаний управляет сетью фитнес-клубов в Санкт-Петербурге и Украине (по состоянию на 15 октября 2012 г. — 17 фитнес-клубов в Украине, 10 — в Киеве), суши-баров «Евразия», магазинов спортивной одежды и инвентаря, сетью салонов красоты. В группу также входит рекламное агентство и девелоперская компания. Основателем группы компаний является Дмитрий Екимов.