Sport Life до конца года планирует открыть 5 фитнес-клубов в Украине

Киев. 15 октября. УНИАН. Группа компаний Sport Life до конца текущего года планирует открыть 5 фитнес-клубов одноименной сети в Украине.

Об этом журналистам сообщил основатель группы компаний Sport Life Дмитрий Екимов после пресс-конференции в УНИАН.

«До конца этого года у нас открывается пять клубов», - сказал он.

Д. Екимов уточнил, что планируется открыть 3 фитнес-клуба в Киеве - по ул. Княжий Затон, на Караваевых Дачах и в ТРЦ Dream Town, а также в Черкассах, Луганске. Средняя площадь данных фитнес-клубов составит около 3,5 тыс. кв.м.

Основатель ГК Sport Life отметил, что в 2013 году сеть наряду с фитнес-клубами площадью 2-3,5 тыс. кв. м планирует открывать фитнес-клубы более крупного формата — площадью от 7,5 тыс. кв. м.

В частности, планируется открыть фитнес-клуб по ул. Драгоманова (площадью 7,5 тыс. кв. м), по ул. Маяковского, 42 (площадью 7,5-8 тыс. кв. м), на Теремках (площадью 11 тыс. кв. м).

Д. Екимов добавил, что строительство одного фитнес-клуба занимает 1-2 года.

Согласно пресс-релизу группы компаний, до 2014 года сеть планирует открыть фитнес-клубы во всех регионах Украины, увеличив количество киевских фитнес-клубов с 10 до 25.

На сегодня в регионах работает 10 фитнес-клубов сети в Одессе, Кривом Роге, Львове, Черновцах, Днепропетровске, Виннице и Херсоне.

Ранее группа компаний Sport Life заявляла о планах до конца 2012 года открыть 16 фитнес-клубов одноименной сети в Украине.

Справка УНИАН. Группа компаний Sport Life основана в 2001 году венчурным фондом «Киев-Капитал» в Мэриленде (США) с целью инвестиций в спортивную инфраструктуру стран Восточной Европы. Группа компаний управляет сетью фитнес-клубов в Санкт-Петербурге и Украине (по состоянию на 15 октября 2012 г. — 17 фитнес-клубов в Украине, 10 — в Киеве), суши-баров «Евразия», магазинов спортивной одежды и инвентаря, сетью салонов красоты. В группу также входит рекламное агентство и девелоперская компания. Основателем группы компаний является Дмитрий Екимов.