Общественная организация «За честные выборы!» призвала Януковича и Кличко сдержать свое слово

Киев. 15 октября. УНИАН. Всеукраинская общественная организация «За честные выборы!» призвала Президента Украины Виктора Януковича обеспечить проведение честных и прозрачных выборов, а лидера партии «УДАР» Виталия Кличко – принимать соответствующие меры для победы самых рейтинговых кандидатов.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Киево-Святошинской районной общественной организации «За честные выборы!» Артур Козачук.

В соответствующем обращении к В.Януковичу и В.Кличко организация отмечает, что в избирательном округе № 95 (г. Ирпень, Киево-Святошинский район) не соблюдены принципы честных и прозрачных выборов, а также равные возможности для всех участников избирательных гонок.

«99% всех случаев нарушений, связанных с подготовкой и проведением выборов, касаются провластной партии и ее мажоритарных кандидатов», - сказал А.Козачук и добавил, что, в частности, это применение административного ресурса, злоупотребление служебным положением, использование бюджетных средств, организация «политического туризма», подкуп и запугивание избирателей, непрозрачное формирование окружных и участковых комиссий и т. п.

А.Козачук отметил, что именно поэтому организация обращается к В.Януковичу, чтобы он немедленно вмешался и соответствующим образом отреагировал, повлияв на исполнительную власть и правоохранительные органы, ведь он подчеркивал необходимость обеспечения властью проведения честных и прозрачных выборов.

В то же время, А.Козачук напомнил о заявлении В.Кличко, в котором тот говорил о возможном снятии кандидатов от «УДАРа» в интересах кандидатов от Объединенной оппозиции «Батькивщина» при согласовании единой кандидатуры от оппозиции, чтобы не победил кандидат от партии власти.

По словам А.Козачука, социологические исследования нескольких ведущих независимых социологических центров свидетельствуют о том, что в 95-м округе самым рейтинговым и незапятнанным оппозиционным кандидатом является выдвиженец от Объединенной оппозиции Вячеслав Кутовый. Его рейтинг, отметил А.Козачук, является почти одинаковым с выдвиженцем от «УДАРа» Александром Юраковым. «Разница между их рейтингами в пределах социологической погрешности», - добавил А.Козачук.

Он отметил, что поскольку разница в рейтингах незначительная, нужно обратить внимание на незапятнанность репутации этих кандидатов и готовность работать в оппозиции. По словам А.Козачука, в отношении А.Юракова в СМИ неоднократно появлялись публикации, которые могут свидетельствовать, в частности, о его связях с Партией регионов.

«Мы уверены, что эти факты известны Виталию Кличко», - сказал А.Козачук и выразил надежду, что он отреагирует на обращение организации и сделает все возможное, чтобы оппозиция победила в тех округах, где имеет большую поддержку, в частности, в округе №95.

В свою очередь, исполнительный директор консалтингового агентства Concept group Юлия Комарова призвала избирателей более ответственно относиться к выборам, проверять себя в избирательных списках, а также наблюдателей – быть более бдительными во время избирательного процесса.