На Луганщине поймали провокаторов, распространяющих фальшивые листовки

Были задержаны провокаторы, пытавшиеся скомпрометировать кандидата в народные депутаты, распространяя, якобы от его имени, поздравления ветеранам УПА.

Благодаря оперативной работе правоохранителей 14 октября в городе Рубежное Луганской области были задержаны провокаторы, пытавшиеся скомпрометировать кандидата в народные депутаты от Партии регионов Юлия Иоффе, распространяя якобы от его имени поздравления ветеранам УПА с годовщиной повстанческой армии.

"В городе Рубежное были задержаны 2 машины, в которых находилось 30 000 фальшивых листовок якобы от моего имени, с моей фотографией и поздравлением всех избирателей с годовщиной ОУН-УПА. Это грязная провокация с целью дискредитации меня как кандидата перед моими избирателями. Это возмутительно!", - заявил Юлий Иоффе.

Задержанными оказались жители Луганска, четверо из которых - несовершеннолетние. У провокаторов были флажки и кепки Партии регионов, они также заходили в агитационные палатки ПР и предлагали раздавать эти листовки из палаток. Заказ на раздачу листовок они получили "где-то в Донецке", там же им отгрузили листовки с "какого-то гаража". Милиция передала материалы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.

По словам Юлия Иоффе, на округе против него давно начали применять черные технологии, оппоненты распускали грязные слухи и появились два клона-двойника. При этом практически во всех случаях контролирующие избирательный процесс органы закрывали глаза на провокации и нарушения. Юлий Иоффе подчеркнул, что будет настаивать на должном изучении преступного факта с распространением ложных листовок правоохранительными органами, поскольку убежден, что подобные провокационные действия могут быть связаны только с политиками криминального происхождения. Кандидат в депутаты выразил уверенность, что злоумышленники понесут ответственность.

