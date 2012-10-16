«Нафтогаз Украины» наращивает ресурсную базу

Национальная акционерная компания «Нафтагаз Украины» 12 октября 2012 года провела раскрытие конкурсных предложений участников закупки услуг по проведению сейсмологических исследований 3d на трех площадях Днепровско-Донецкой впадины.

Согласно пресс-релизу компании, распространенному во вторник, по результатам оценки предложений участников компания акцептовала предложение ООО «Капромбуд» с ценой 414,9 млн. грн.

В пресс-релизе отмечается, что, в соответствии с документацией конкурсных торгов, сейсморазведывательные 3d работы будут проведены на Андреевской, Иорданской; Западно-Токарско-Краснянской площадях. Кроме того, будет создана интегральная модель распределения вертикальных скоростей сейсмических волн в центральной части Днепровско-Донецкой впадины.

«В 2011-2012 годах «Нафтогаз Украины» постоянно наращивает объемы геологоразведочных работ с целью обеспечения увеличения ресурсной базы и, как следствие, роста добычи углеводородов», - говорится в сообщении.

Пресс-служба НАКа отмечает, что общий прирост запасов углеводородов по Компании в 2011 году составил 28,0 млн.т условного топлива, в 2012 году ожидается на уровне 28,1 млн.туп, а в 2013 – 28,4 млн.туп. При этом в Компании прогнозируют, что добыча природного газа в 2013 году составит 19,05 млрд.куб.м, что на 1 млрд.куб.м. больше, чем в 2011р.

«Выполнение геолого-тематических работ позволило Компании за последние полтора года обосновать и подготовить пакеты материалов на более 50 участков недр. Сегодня «Нафтогаз Украины» уже получила специальные разрешения на пользование недрами по семи участкам, суммарные ресурсы которых оцениваются в 457 млн.т условного топлива. В дальнейшем по результатам поисково-разведывательного бурения на этих участках будет подтверждена нафтогазоносность, переведены ресурсы углеводородов в добывающие запасы и начата добыча нефти и газ», - подчеркивает пресс-служба компании.

НАК «Нафтогаз Украины» обращает внимание, что проведение геофизических исследований, в том числе сейсморазведывательных, позволило подготовить к поисковому бурению 10 объектов с суммарными перспективными ресурсами природного газа 150 млрд.куб.м.