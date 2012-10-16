Договоренность между УДАРом и «Батькивщиной» о согласовании кандидатов является виртуальной - эксперт

Киев. 16 октября. УНИАН. Договоренности между партией «УДАР Виталия Кличко» и Объединенной оппозицией «Батькивщина» о возможности выдвижения согласованных кандидатов-мажоритарщиков, которые являются наиболее рейтинговыми в округах от этих двух политических сил, являются виртуальными.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

«Когда я впервые услышал информацию о том, что есть заявление партии УДАР о снятии своих кандидатур, и они выставили кандидатуры, которые должна была бы снять «Батькивщина», я подумал, что это какая-то шутка», - сказал он.

Эксперт отметил, что свое решение партия должна была бы подкрепить обоснованиям в виде социологических данных. «Буквально на второй день мы увидели какие-то социологические цифры, причем они не были озвучены самими руководителями этих социологических структур или теми людьми, которые работают там, что, по моему мнению, не совсем корректно», - отметил В.Бала и добавил, что не совсем понятным, по его мнению, является то, по какому принципу выбирались те округа, в которых социологи проводили соответствующие исследования относительно рейтингов кандидатов.

Также В.Бала высказал предположение, что социсследование проводилось с одним-двумя вопросом, типа будут ли избиратели голосовать за кандидата от «Батькивщины», если снимется представитель УДАРа, и наоборот. При этом не учитывалось, улучшится ли от такого шага рейтинг согласованного партиями кандидата, добавил эксперт.

«Все это навело на грустную мысль о технологичности и определенной провокационности этих заявлений и этого поступка», - сказал В. Балла.

Он также выразил убеждение, что в украинской политике время внедрять традицию определенных правил поведения и не ставить своих союзников или коллег «перед фактами и в неудобное положение».

По мнению В.Балы, договоренность между УДАРом и «Батькивщиной» была «виртуальной». «Нужно было договариваться еще на берегу, как это сделала «Свобода» и «Батькивщина» в свое время, а не тогда, когда уже они начали плыть к другому берегу, и уже подплывая, кому-то, кто выбился из сил, нужно возвращаться», - сказал он.

Также В.Бала отметил, что разные социологические структуры представляют разные данные о рейтингах политических сил и кандидатов. По его убеждению, в настоящее время в Украине наблюдаются социологическая война и манипулирование социологией в интересах тех или других политических сил.

В то же время, по мнению заместителя директора Агентства моделирования ситуаций Алексея Голобуцкого, раньше они не договорились, потому что «Батькивщина» воспринимала УДАР как младшего партнера по оппозиции. «Сейчас ситуация изменилась: Яценюку больше нужно договариваться с точки зрения, что теряет инициативу. Получается так, что Объединенная оппозиция кроме своего факта объединения, проведения съезда и выдвижения списка больше ничего не сделала за это время», - сказал А.Голобуцкий и добавил, что избиратели оценивают этот факт.

Эксперт также выразил убеждение, что соответствующая договоренность является в известной степени фикцией и иллюзией. При этом УДАР показал, что он готов идти на компромисс, сделал первый шаг, и в этом плане информационно и психологически выиграл. «Батькивщина» же, по мнению А.Голобуцкого, достаточно медленно согласовывала свой встречный шаг.

Как сообщал УНИАН, 14 октября, съезд УДАРа принял решение о снятии 26 своих кандидатов-мажоритарщиков в интересах коллег из «Батькивщины». Еще 6 кандидатов от УДАРа снимаются в поддержку оппозиционных самовыдвиженцев. Партия рассчитывает, что этих кандидатов также поддержит и «Батькивщина».

15 октября “Батькивщина” в интересах УДАРа также сняла 26 кандидатов в народные депутаты.