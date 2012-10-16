Гавриш прогнозирует, что следующая ВР не будет иметь большинства, а голосования будут ситуативными

Киев. 16 октября. УНИАН. Бывший заместитель председателя Верховной Рады, кандидат в народные депутаты Украины Степан Гавриш прогнозирует, что в парламенте следующего созыва не будет большинства.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, он считает, что с приходом в парламент мажоритарщиков ситуация может измениться. "Что они изменят, сказать тяжело – придут ли снова люди, которые будут стоять в шеренге, выполняя уставные задачи политической партии, не имея собственной точки зрения и инициативы... Или придут профессиональные люди", - сказал он.

С.Гавриш не исключает, что в новом парламенте будет серьезный конфликт, который будет заключаться в том, что мажоритарщики не будут соглашаться с линией партии, и тогда работа Верховной Рады будет дестабилизирована. "Мы можем стать свидетелями сложных перегруппировок и сложных проблем существования большинства", - сказал он. При этом С.Гавриш напомнил, что нынешняя Конституция не предусматривает существования большинства в парламенте, поэтому голосования в нем могут быть ситуативными.

Он отметил также, что многое будет зависеть от того, кто попадет в парламент.

По его словам, сегодня в ходе избирательной кампании фактически не ведется дискуссия относительно программ, идеологии, и даже нет планов партий и мажоритарных кандидатов по законотворческой деятельности в случае прохождения в парламент. По мнению С.Гавриша, практически все кампании строятся на лозунге: "голосуй за своих". Кроме того, отметил он, партия власти, например, строит свою кампанию на "ретроспективе - чего мы достигли, и не смотрит в будущее".

С.Гавриш отметил, что сегодня рейтинг партии власти держится исключительно на применении админресурса, и это он видит по своему округу. В частности, он утверждает, что его оппонент в округе от власти использует админресурс. Среди прочего С.Гавриш рассказал, что во всех селах округа проводится "праздник села", на который привозят артистов, накрывают столы, должностные лица агитируют за представителя власти и т.п.