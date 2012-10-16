УДАР" требует от прокуратуры расследовать незаконный выпуск газеты с клеветнической информацией о своем кандидате

Киев. 16 октября. УНИАН. Юридический департамент избирательного штаба партии "УДАР" требует от прокуратуры Деснянского района Киева расследовать факт незаконного выпуска газеты с клеветнической информацией о своем кандидате Игоре Опадчем, который баллотируется в одномандатном избирательном округе № 215 (Киев, Деснянский район).

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили кандидат в депутаты И.Опадчий и юрист Евгений Огарков.

"Мы обратились в райотдел милиции. Они составили протокол, изъяли эту продукцию, которая находилась в гараже по адресу Пуховская, 2. Надеемся, что они будут расследовать это дело. Одновременно мы обратились в районную прокуратуру, чтобы она расследовала эти обстоятельства, потому что в действительности проблема заключается в том, что большой тираж этой газеты вновь раздается в метро в Киеве. Мы находим эти точки распространения каждый день", - сказал И.Опадчий.

В свою очередь Е.Огарков добавил, что милиция установила личность человека, которому принадлежит гараж, но сейчас есть попытки обвинить партию "УДАР" в организации изготовления этой печатной продукции. "К величайшему сожалению, не приходится рассчитывать на полное и всестороннее содействие со стороны органов внутренних дел, поскольку, как мы допускаем, за происходящим могут стоять кандидаты от власти. Эту утечку неправдивой информации наши оппоненты могут выкрутить таким образом, чтобы возложить ответственность на нас самих. Хотя абсолютно очевидно, что никакой необходимости привлекать внимание общественности нет. Наш кандидат и наша политическая сила никогда не будут прибегать к таким порочащим поступкам", - отметил он.

И.Опадчий также добавил, что продолжает участие в гонке. "Избирательная гонка завершается, остается меньше двух недель до выборов, и именно поэтому в эти дни начинаются выбросы неправдивой информации. Мы имеем надежду, что избиратели разберутся, где правда", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в одномандатном избирательном округе № 215 (Киев, Деснянский район) на депутатский мандат претендуют 15 кандидатов, из них 9 самовыдвиженцев, в том числе заместитель Киевского городского головы – секретарь Киевского городского совета Галина Герега. Также 6 выдвиженцев от политических сил - Андрей Ильенко (ВО "Свобода"), Владимир Майборода (Компартия Украины), Виктор Наумко (партия Наталии Королевской "Украина - вперед!"), безработный Александр Омельченко (Радикальная партия Олега Ляшко), Игорь Опадчий (партия "УДАР") и учитель математики Виктория Рыжова (Партия регионов).