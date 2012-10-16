Кандидат от «УДАРа»: После договоренности с «Батькивщиной» в Киеве имеют шансы на победу только 1-2 представителя власти

Киев. 16 октября. УНИАН. Кандидат от партии «УДАР Виталия Кличко» в 214-м избирательном округе Виктор Чумак считает, что после договоренностей его политической силы с ВО «Батькивщина» в Киеве осталось только 1-2 округа, где шансы на победу имеет представитель власти.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН, комментируя заявления в СМИ о том, что ВО «Батькивщина» не выполнила обещаний относительно снятия своих кандидатов в Киеве .

«Если проанализировать киевские округа, то в принципе остались неурегулированными – очень серьезно, 1-2 округа, что может дать негативный результат с точки зрения «УДАРа» и объединенной оппозиции», - отметил он.

В.Чумак считает, что в других округах принимать решение не было смысла, поскольку там лидерами гонки являются как раз представители этих двух политических сил, и потому целесообразно оставить избирателям решать, кто именно попадет в парламент. «Снимать лидеров с гонки нет смысла, пусть решит избиратель, если там представитель власти отстает намного больше», - подчеркнул он.

При этом В.Чумак шутя высказал предположение, что все заявления в прессе относительно срыва договоренностей по согласованию кандидатур являются просто созданием информационного повода накануне выборов: «Это не взаимные обвинения. возможно, это определенные технологии, нам же нужны информационные поводы».

В свою очередь кандидат от ВО «Батькивщина» в 214-м избирательном округе Юрий Ганущак, который вчера решением съезда партии был снят с гонки в пользу В.Чумака, отметил, что у них по 214-му округу был именно тот случай, когда решение принимать было нужно (в этом округе баллотируется Олесь Довгий - УНИАН).

Он также высказал мнение, что сегодня в Киеве, за исключением 1-2, практически не осталось округов, где бы представители власти имели шансы на победу. «Процесс договоренностей выполняется, возможно, не настолько, как бы хотелось журналистам… процесс идет», - сказал он.

В то же время он отметил, что украинским политическим силам, всем без исключения, еще нужно работать над повышением политической культуры. «Вопрос не стоит в том, что кого-то сняли, а вопрос стоит в том, что тот, кого сняли, он должен работать со своим коллегой», - отметил Ю.Ганущак.

Директор центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко высказал мнение, что политические силы демократического направления должны были объединиться уже давно, потому что в конце избирательной кампании, когда вложены силы, деньги, принимать решение о снятии с гонки очень трудно. «И здесь даже не деньги самое главное, я знаю по себе, поскольку баллотировался четыре раза по мажоритарным округам. Когда ты встречаешься с избирателями - складывается иллюзия поддержки, потому что на каждой встрече есть люди, которые хорошо к тебе относятся, и тебе задают нормальные вопросы, ты отвечаешь, они кивают головой и кажется, что все нормально, нужно только еще немного поработать и ты имеешь шанс. И сниматься кандидатам самим очень трудно», - сказал эксперт.

Он считает, что «УДАР» и «Батькивщина» должны были согласовать больше округов, и сделать это намного раньше.

Как сообщал УНИАН, 14 октября съезд «УДАРа» принял решение о снятии 26 своих кандидатов-мажоритарщиков в пользу коллег из «Батькивщины». Еще 6 кандидатов от «УДАРа» были сняты в поддержку оппозиционных самовыдвиженцев.

15 октября “Батькивщина” в пользу «УДАРа» также сняла 26 кандидатов в народные депутаты.

В Киеве «УДАР» снял двух своих кандидатов в пользу оппозиционеров Владимира Бондаренко (219-й округ) и Владимира Арьева (218-й округ). В свою очередь ВО «Батькивщина» сняла своего кандидата в пользу В.Чумака (214-й округ).