Представители украинской интеллигенции призывают граждан принять участие в голосовании 28 октября и сделать осмысленный выбор

Киев. 16 октября. УНИАН. Представители национальной интеллигенции Украины, которые создали инициативную группу “Первого декабря”, накануне парламентских выборов призывают соотечественников принять участие в голосовании 28 октября и сделать осмысленный выбор политических сил и кандидатов, думая о будущем страны.

Соответствующее обращение к избирателям было обнародовано сегодня на пресс-конференции в УНИАН, в которой приняли участие участники группы “Первого декабря”, в частности: доктор философских наук Мирослав Попович; диссидент, правозащитник, писатель Евгений Сверстюк; правозащитник, публицист, доктор философских наук Мирослав Мартынович; профессор, академик НАН Украины, доктор философских наук Игорь Юхновский; доктор филологических наук, литературовед, доктор философских наук Вячеслав Брюховецкий и профессор Вадим Скуративский.

«Преодолейте в себе иллюзию, что кто-то сделает что-либо вместо вас. Никто, кроме вас, не подарит вам хорошей жизни и не откроет светлого будущего. Избавимся от этой иллюзии, и вместе с ней исчезнет и разочарование, а появится воля. Наш единственный шанс – это наша безусловная ответственность: каждого лично и всех нас вместе – как единого национального сообщества нормальных, умных, мыслящих людей, которые хотят добра себе, своим детям и своему ближнему», - говорится в обращении интеллигенции.

Представители инициативной группы просят соотечественников мобилизоваться и сделать осмысленный выбор, который будет отвечать их совести и представлению о будущем детей и внуков. «В нынешней ситуации моральный побег, нейтралитет или безразличие станут преступлением и предательством. Помните: никто не может купить ваш голос. У вас нет никаких обязательств перед теми, кто на вас давит. Вы ответственны перед собой. Вы голосуете, отбросив все, кроме собственного понимания нужд нашего общества», - говорится в обращении.

Представители интеллигенции призывают, кроме голосования, сделать усилие гражданской активности: «Не молчите о зле: не проявляйте толерантность и не позволяйте нарушать избирательные права. Не бойтесь злоумышленников – бойтесь только собственной совести. Сообщайте о каждом случае злоупотреблений или возможных фальсификаций национальным и международным наблюдателям».

Также авторы обращения призвали работников ЦИК и каждого избирательного участка не становиться соучастниками зла, а кроме того, обратились к нынешней власти Украины: «Не полагайтесь на то, что нечестным путем можно получить временный успех - он обернется катастрофой, если человеческая безнадежность превратится в ненависть».

Участники «Первого декабря» отмечают, что нынешняя власть во главе с Президентом Украины несет прямую ответственность за демократический и свободный характер выборов. «Тот факт, что каждый государственный институт в Украине не пользуется авторитетом и доверием людей, является тяжелой оценкой вашей деятельности… За последние два года вы почти не слышали своего народа, хотя именно он должен бы быть самой большой опорой для любого доброго дела, если бы его планировала цивилизованная власть. То, как пройдут парламентские выборы 2012 года, является рубежом, за которым оценки украинского общества и мирового сообщества могут стать приговором», - подчеркивают авторы документа, обращаясь к власти.

Интеллигенция заявляет, что верит в большой потенциал активности украинских граждан. «Стены, которые уже падали под натиском людей, неминуемо падут снова. Ясная и хорошая перспектива для Украины - досягаема. Она зависит от нашей способности научиться действовать как один национальный и гражданский организм, определять и менять власть, слышать друг друга и достигать цели», - подчеркивают авторы обращения.