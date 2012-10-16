Общественные организации предлагают на законодательном уровне закрепить механизм общественного контроля за качеством коммунальных услуг

Киев. 16 октября. УНИАН. Всеукраинская ассоциация содействия самоорганизации населения разработала 20 нормативно-правовых актов, направленных на то, чтобы на законодательном уровне закрепить механизм контроля общественности над предоставлением жилищно-коммунальных услуг.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава ассоциации Андрей Крупник.

По его словам, в рамках реализации проекта «Жилищно-коммунальные услуги - под контроль общественности» было проанализировано законодательство и подзаконные акты, которые регулируют участие общественности в обеспечении надлежащего качества жилищно-коммунальных услуг на всех этапах их предоставления.

Ассоциация пришла к выводу, что на всех этапах эта нормативная база не обеспечивает какого-либо приемлемого участия общественности в контроле над качеством ЖКУ.

«Мы подготовили 20 проектов нормативно-правовых актов, в случае принятия которых будет создан механизм участия общественности в обеспечении надлежащего качества жилищно-коммунальных услуг», - сказал он.

Эксперт Всеукраинской ассоциации содействия самоорганизации населения Евгения Абрамова отметила, что в рамках проекта было проведено исследование уровнем удовлетворенности населения качеством ЖКУ в Одессе, Николаеве, Луганске, Киеве, Львове и Запорожье. Результаты исследования свидетельствуют о том, что более 70% жителей этих городов не удовлетворены качеством услуг.

Как уточнил президент Фонда «Восточная Европа» Виктор Лях, из общего количества неудовлетворенных качеством услуг ЖКУ, лишь 10% хотят что-то изменить, и только 5% готовы что-то делать для этого.

Е. Абрамова пояснила, что ассоциация предлагает отменить несколько приказов и постановлений, дублирующих законодательство о жилищно-коммунальных услугах. Также ассоциация разработала Порядок привлечения членов территориальной общины к процессу предоставления жилищно-коммунальных услуг, который даст возможность при желании любому потребителю ЖКУ контролировать их качество.

В частности, предлагается ввести понятие общественных полномочий. «Потребители могут собраться на общем собрании, избрать несколько уполномоченных представлять их интересы во взаимоотношениях с поставщиками определенных коммунальных услуг», - сказала Е. Абрамова.

Она добавила, что право общественности контролировать качество ЖКУ предлагается предусмотреть на всех этапах их предоставления, где могут нарушаться права потребителей. Это касается и отношений с природными монополиями в сфере ЖКХ.

А. Крупник отметил, что ассоциация доработает пакет предлагаемых нормативно-правовых актов и в ближайшее время передаст их на рассмотрение в Минрегион.

В свою очередь директор департамента жилищной политики Министерства регионального строительства и ЖКХ Украины Виталий Шаповаленко заверил, что министерство изучит документы, создаст рабочую группу по их доработке и сделает все возможное, чтобы они были приняты.

Проект «Жилищно-коммунальные услуги - под контроль общественности» реализует коалиция из шести общественных организаций во главе с Всеукраинской ассоциацией содействия самоорганизации населения. Проект финансируется при поддержке Pact Inc., Фонда «Восточная Европа» и Международного фонда «Відродження».

По словам В. Ляха, сумма финансирования проекта составляет около 480 тыс. грн, которые были направлены пяти организациям на проведение исследований в пяти регионах - Одессе, Николаеве, Луганске, Киеве, Львове и Запорожье.