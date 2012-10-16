В Украине продолжают фиксироваться многочисленные нарушения в избирательной кампании – канадские наблюдатели

Киев. 16 октября. УНИАН. Миссия канадских наблюдателей Mission Canada продолжает фиксировать в Украине многочисленные нарушения в ходе избирательной кампании.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН, представляя результаты Второго промежуточного отчета Миссии Канады по наблюдению за парламентскими выборами, сказала руководитель миссии долгосрочного наблюдения Анна Шиптур.

Она отметила, что в предвыборном периоде были как позитивные, так и негативные явления. В частности, среди позитивных шагов А.Шиптур отметила отмену парламентом законопроекта о клевете, а также введение новых правил по временному изменению места голосования, что усложняет возможность доставки избирателей на другие участки. Кроме того, государственные органы власти начали предпринимать значительные шаги в предупреждении избирательных махинаций, сказала А.Шиптур.

Среди проблем она отметила злоупотребление административным ресурсом, который влияет на справедливость и честность избирательного процесса. В частности, она привела пример размещения агитационных материалов разных кандидатов на зданиях различных государственных учреждений.

Также А.Шиптур отметила, что местные органы власти продолжают использоваться для препятствования проведения избирательной кампании оппозиционными кандидатами.

Отдельно она отметила, что сообщения о распространении явления покупки голосов, подкупа избирателей поступают из разных областей Украины. «Поскольку это явление очень массово, оно деградирует, и коммерциализировало сам избирательный процесс», - сказала А.Шиптур и добавила, что некоторые кандидаты используют благотворительные фонды своего имени для агитации.

Кроме того, по словам А.Шиптур, рассмотрение связанных с выборами жалоб и апелляций, как органами администрирования выборов, так и судебными органами, не демонстрирует прозрачности, надлежащего соблюдения осуществления правосудия и верховенства права.

«Это все пагубно влияет на защиту прав избирателей, а также пагубно отражается на целостности и честности самого избирательного процесса», - сказала А.Шиптур.

Она также привела пример, когда несколько судов постановили, что раздача денег, товаров и предоставление услуг избирателям благотворительными фондами в процессе осуществления агитации или проведения кампании не является противозаконными, несмотря на то, что некоторые кандидаты тесно связаны с этими организациями. Другой суд, в частности, постановил, что наличие избирательных плакатов в помещении ОИК не является противозаконным.

Наблюдатели также отметили ненадлежащее продвижение в процессе расследования избирательных нарушений и привлечении к ответственности за их совершение. При этом на сегодняшний день решение по более чем 80% жалоб, которые подаются в ЦИК, принимаются отдельными членами ЦИК вместо того, чтобы это происходило на открытых заседаниях, отметила А.Шиптур.

«Такая практика не имеет под собой надлежащей правовой основы, а также не характеризуется прозрачностью», - добавила она.

Также А.Шиптур отметила, что доступ избирателей к достоверным, плюралистическим источникам информации на этих выборах очень ограничен, что пагубно сказывается на возможности избирателей принимать обоснованные решения.

В свою очередь, медиа-аналитик CANADEM Михаил Боцюркив напомнил, что Mission Canada представляет самую большую за всю историю миссию наблюдателей канадского правительства, которая осуществляется при финансировании правительства Канады и проводится общественной организацией CANADEM.

Также он отметил, что команда в составе 65 долгосрочных наблюдателей уже работает по всей территории Украины, а 20 октября к ней присоединятся еще 365 наблюдателей Mission Canada.