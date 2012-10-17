В Украине появилась первая премиальная эководка

Новая эководка под названием «Green Day» («зеленый день», англ.) в своем составе имеет только натуральные ингредиенты, а производство напитка не имеет негативного воздействия на окружающую среду. «Green Day» имеет совершенно новый мягкий вкус и благодаря инновационным технологиям производства обеспечивает хорошее самочувствие после употребления», - говорит руководитель водочного направления компании-производителя «Алеф-Виналь» Сергей Корольчук.

Больше года ушло на переоснащение оборудования и совершенствование технологий, чтобы соответствовать высокой планке европейских экостандартов. Как результат - на полках магазинов Украины появилась новая эководка с тремя отличительными характеристиками.

Во-первых, производство «Green Day» переоснащено под требования международных экологических стандартов ISO 14024 и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. А в состав рецептуры входят только натуральные ингредиенты, безопасные для организма человека.

Во-вторых, напиток производится по новаторской технологии Eco Technology™, главным достижением которой является снижение в водке концентрации сивушных масел и альдегидов. В водке «Green Day» эти показатели в 2,5 раза ниже существующих ГОСТов! Для покупателей это означает хорошее самочувствие после потребления.

В-третьих, впервые в Украине начато производство кленовой водки. «Green Day Кленовая» по своим качественным характеристикам - это напиток премиального качества. «Чистая, мягкая и свежая как раннее летнее утро», - заявляет Сергей Корольчук.

В компании «Алеф-Виналь» уверены в успехе водки «Green Day». Тестовые продажи начались в сентябре 2012 года в магазинах сети АТБ и на протяжении ближайших 2-3 месяцев экологическая новинка появится во всей розничной сети Украины. Авторы, утверждают, что создали напиток нового поколения, который изменит отношение потребителей к водке, и что вскоре экологическая водка станет новым трендом из Украины.