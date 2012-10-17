Эксперты заявляют о тенденции увеличения доли политической антирекламы на телевидении

Киев. 17 октября. УНИАН. Эксперты заявляют о тенденции увеличение доли антирекламы в политической избирательной рекламе на телевидении.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили президент Академии украинской прессы Валерий Иванов, заведующая отделом социологии культуры и массовой коммуникации Института социологии НАН Украины Наталия Костенко и заведующий отделом социальных структур Института социологии НАН Украины Сергей Макеев по результатам мониторинга медиа в сентябре.

«Тенденции политической рекламы отличаются от кампании 2007 года, то есть, от последних парламентских выборов. Стало больше антирекламы и ярче проявились тенденции любимых партий для каналов. Например, на канале "1+1" нет рекламы "Батькивщины" - ведущей оппозиционной силы, вместо этого на этом канале больше всего рекламы "Нашей Украины", которая не имеет шансов попасть в парламент, и "Свободы", - сказал В.Иванов.

В свою очередь, Н.Костенко уточнила, что в сентябре доля упоминаний антирекламы составляла 75% или 80% общего объема политической рекламы.

"Показатели антирекламы зашкаливают. "Новый канал" и СТБ лидируют по количеству антирекламы, потому что их рекламная стратегия заключается в трансляции роликов. В то время как участие политиков в ток-шоу позволяет им выражать позитивную рекламу", - отметила она.

По ее словам, чаще всего антиреклама направлена на действующую власть и "оранжевую" команду. "В показателях секунд эфира - это Партия регионов и "Батькивщина", - уточнила Н.Костенко.

"Сущность антирекламы направлена либо на смену действующей власти, либо на ее сохранение. В действительности, мы видим, что это настоящее сводит счеты с прошлым, а прошлое - с настоящим. Будущее из рекламной кампании фактически вытеснено", - считает С.Макеев.

По его словам, в сентябре политическая реклама интенсифицировалась по сравнению с августом этого года. "Ролики стали короче, но демонстрироваться они стали чаще. При этом основные партии, которые активизировали кампанию, — это "Батькивщина" и "Наша Украина". За этот счет доля других партий немножко сократилась", - отметил эксперт.

При этом С.Макеев обратил внимание, что больше всего политической рекламы транслируют Первый национальный канал и ТВі. "В сентябре 2/3 рекламного потока было сосредоточено на двух каналах - УТ-1 и ТВі. Хочу напомнить, что аудитория УТ-1 является крайне малой, аудитория ТВі быстросокращающаяся в силу известных причин", - отметил он.

Справка УНИАН. Международный благотворительный фонд «Академия украинской прессы» с 2002 года осуществляет постояннодействующий мониторинг медиа. Анализ политической рекламы в избирательный период осуществляется при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и программы «У-Медиа» «Интерньюз Нетворк».