Активист заявляет о неправомерном поведении кандидата-мажоритарщика по 219-у округу Киева

Киев. 18 октября. УНИАН. Активист общественного движения «За чистый город» Александр Осипенко заявляет о неправомерном поведении кандидата в народные депутаты в округе №219 города Киева Владимира Бондаренко.

Об этом А.Осипенко заявил на пресс-конференции в УНИАН.

Активист сообщил, что 16 октября около 20.00 представителями общественного движения «За чистый город» проводилась акция «Киев – без политической грязи», в ходе которой очищали от предвыборной агитации места, в которых не предусмотрено размещение рекламы.

«Вдруг подъехал микроавтобус «Фольксваген Транспортер» черного цвета с номером АА0001АЕ и из него вышел человек, который быстрыми шагами направился в мою сторону. Поскольку мы ходили с лестницей, потому что плакаты наклеены очень высоко, одной рукой он взял лестницу, другой рукой - взял меня за предплечье и силой потащил к микроавтобусу. С пассажирского места вышел непосредственно кандидат Бондаренко – его нельзя было не узнать, потому что мы снимали листовки в том числе с его изображением. Затем он взял меня за одежду и силой затащил в микроавтобус».

По словам А.Осипенко, его долго возили по городу, а потов привезли на Гната Юры, 9, где, как предполагает активист, размещен офис кандидата. Там, по словам А.Осипенко, у него продолжали допытываться, «на кого он работает, кто платит, от какого кандидата» и все снимали на камеру. «Не услышав ответа, который мог бы их устроить, один из них стал меня избивать», - утверждает представитель движения. Всего активиста удерживали около двух часов, после чего отпустили.

А.Осипенко сообщил, что написал заявление в милицию на следующий день, 17 числа.

«Заявление приняли на рассмотрение, но уголовное дело еще не открыто, поскольку Александру выдали направление на экспертизу для снятия побоев», - сообщил другой присутствующий на пресс-конференции общественный активист от движения «За чистый город» Денис Якушин.

Он заверил, что их организация никем из политиков и никакой партией не финансируется. «Мы абсолютно независимое молодежное движение, которое занималось зачисткой района не от какого-то определенного кандидата. Мы снимали всю агитацию», - сказал он. Представители движения уточнили, что проживают именно в том районе, где была акция 16 октября и где баллотируется В.Бондаренко.

Представители общественного движения «За чистый город» обращаются к правоохранительным органам с требованием отреагировать на действия кандидата в депутаты В.Бондаренко.