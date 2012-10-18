Игроки рынка платного телевидения отмечают ряд проблем, мешающих развитию этой сферы

Киев. 18 октября. УНИАН. Игроки рынка платного телевидения в Украине отмечают ряд проблем, которые мешают развитию этой сферы в стране.

В частности, три основные проблемы на пресс-конференции в УНИАН озвучила генеральный директор компании Viasat Оксана Ферчук.

Одной из проблем, которая мешает развитию, является отсутствие нормы обязательного лицензирования всех операторов рынка. «Если рынок регулируется, он должен регулироваться для всех субъектов», - сказала О.Ферчук.

Вторая проблема – кардшаринг. «Проблема кардшаринга. Это пиратский способ потребления контента, при котором через сеть Интернет абонент получает возможность вскрывать систему кодирования другого оператора и иметь доступ к контенту бесплатно. Этот метод пиратского доступа к контенту распространяется на территории Украины с помощью частных предпринимателей – дилеров и инсталляторов, которые берут за него определенную плату. Но эта плата не соизмерима с той платой, которую берут операторы», - отметила гендиректор Viasat.

Третьей серьезной проблемой, по ее словам, является то, что некоторые провайдеры иногда скрывают реальную информацию о числе абонентов. «Некоторые провайдеры, существенно занижая количество абонентов в отчетах, нечестно рассчитываются с дистрибьюторами и правообладателями. Правообладатели, в свою очередь, не получают необходимые суммы денег и не могут развивать дальше контент. Страдает в конечном счете потребитель", - подчеркнула О.Ферчук.