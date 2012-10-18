Эксперты рекомендуют субъектам выборов увеличить миссии своих официальных наблюдателей для уменьшения фальсификаций

Киев. 18 октября. УНИАН. Гражданское движение "Спільна справа" рекомендует субъектам избирательного процесса увеличить миссии своих официальных наблюдателей 28 октября для уменьшения фальсификаций результатов выборов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил координатор движения "Спільна справа" Александр Данилюк.

"Для того чтобы противодействовать системе фальсификаций, которые готовятся, мы советуем уже сейчас подготовить необходимое количество наблюдателей от политических сил и кандидатов", - сказал А.Данилюк.

По его словам, группа движения "Спільна справа" по мониторингу избирательного процесса получила факты о фальсификациях, которые власть планирует осуществить в день голосования. В частности, сказал он, искажение результатов выборов готовится за счет голосования на дому и на специальных избирательных участках, которые образованы в лечебных заведениях, а также за счет голосования за тех избирателей, которые не принимают участия в голосовании.

"Большинство фальсификационных технологий, которые применяются непосредственно на участке, происходят во второй половине дня, потому что рассчитывают на то, что если избиратель не пришел и не проголосовал до 16.00, то он точно уже этого делать не будет", - сказал А.Данилюк.

Координатор движения "Спільна справа" также рекомендует политическим силам и независимым кандидатам усилить работу со своими представителями в окружных и участковых избирательных комиссиях. "Оппозиционные и независимые кандидаты и политические силы должны четко понимать, что задача их членов комиссии, которых и так немного, не осуществлять административные функции, а контролировать других членов комиссии, которые находятся на участке. Нужно отказываться от любых функций, которые сделают невозможным контроль за другими", - подчеркнул он.

Кроме того, по мнению А.Данилюка, наблюдатели от партий и кандидатов должны тщательным образом проверить списки избирателей. "25 октября завершается срок, когда в список избирателей могут быть внесены изменения. Нужно отслеживать, чтобы в них не было никаких отметок, а также обращать внимание на то, когда по одному адресу зарегистрировано большое количество лиц с разными фамилиями. Например, в Киеве вчера нами зафиксирован случай, когда в одной квартире прописано 37 человек, причем эти избиратели голосовать не будут, потому что они работают за рубежом, и об этом точно известно органам государственной власти", - объяснил А.Данилюк.

Он также отметил, что его организация имеет в своем распоряжении факты, когда в Государственный реестр избирателей включаются несуществующие подъезды или даже целые дома.

В свою очередь, координатор донецкого отделения "Спільної справи" Денис Токарь уточнил, что речь идет, в частности, об округе № 51, в котором в списки избирателей включены жители двух общежитий, которых в Горловке Донецкой области вообще не существует. Кроме того, по его словам, есть неединичные факты, когда из списков избирателей не исключаются умершие люди.

"Фальсификации не новые, и при тщательном наблюдении они могут быть легко обнаружены. Нужно не забывать о том, что обычные исполнители фальсификаций - это люди, которые занимаются ими за довольно небольшие деньги, поэтому угроза огласки действительно может повлиять на такого человека и заставить его отказаться от тех обязательств, которые он на себя взял. Поэтому не бойтесь публичности, фиксируйте подозрительных людей, обнародуйте эту информацию - это однозначно повлияет, по крайней мере, на уровень фальсификации", - призвал А.Данилюк.