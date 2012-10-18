Единый кандидат от оппозиции в округе №97 заявляет о ряде инспирированных властью провокаций против него

Киев. 18 октября. УНИАН. Единый кандидат от оппозиции в мажоритарном избирательном округе №97, представитель партии «УДАР» Павел Ризаненко заявляет о ряде инспирированных властью провокаций против него.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

П.Ризаненко напомнил о решении партий «Батькивщина» и «УДАР» определить единых кандидатов в ряде избирательных округов центральной Украины, чтобы увеличить шансы на победу представителей оппозиции. Он отметил, что, в частности, в округе № 97 выдвиженец «Батькивщины» Олег Кищук снял свою кандидатуру в пользу представителя «УДАРа» П.Ризаненко.

По словам кандидата, сразу после этого решения власть мобилизовала все ресурсы для использования грязных технологий против него. Так, 17 октября на территории округа массово был распространен спецвыпуск коммунальной броварской газеты «Нове життя» с клеветнической информацией о П.Ризаненко. В газете, в частности, писалось, что П.Ризаненко не находился на территории Украины на протяжении последних пяти лет, и поэтому не имеет права баллотироваться в Верховную Раду, хотя неправдивость этой информации ранее уже была доказана в суде. Оппозиционный кандидат отметил, что «Нове життя» выходит за средства броварской общины и большинство информационных материалов газеты должны составлять статьи о жизни города, вместо этого власть использует это СМИ в своих избирательных целях, а сама газета раздается вместе с агитационными материалами кандидата от Партии регионов Сергея Федоренко.

Также, рассказал П.Ризаненко, в городе был распространен информационный бюллетень «Выборы 2012. Кто есть кто», который содержит провокационную и неправдивую информацию о нем. Как отметил представитель оппозиции, издателем этого материала на дорогой глянцевой бумаге является кандидат Хазар Думан Оглы Аскеров, который до этого вообще не вел никакой предвыборной агитации, объясняя это отсутствием средств.

Присутствующий на пресс-конференции экс-кандидат от «Батькивщины» Олег Кищук также рассказал о распространении поддельной листовки от имени «Батькивщины» с информацией о том, что он остается единым кандидатом от оппозиции в этом округе. «Я к этой листовке не имею никакого отношения», – заявил О.Кищук и добавил, что это сделано с целью запутать избирателей.

Как отметили представители оппозиции, всего только за последние сутки на территории округа №97 было распространено шесть разных неправдивых материалов о П.Ризаненко. Сам кандидат пообещал, что после выборов он приложит усилия, чтобы найти и наказать виновных в подготовке и распространении этих фальшивых сообщений.

Напомним, в округ №97 входят г. Березань, Бровары, часть Броварского района и Барышевский район Киевской области.