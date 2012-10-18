"Спільна справа" заявляет о подготовке массовых фальсификаций в пользу провластного кандидата по округу № 132 в Николаевской области

Киев. 18 октября. УНИАН. Гражданское движение "Спільна справа" заявляет о подготовке массовых фальсификаций в пользу кандидата от Партии регионов, заместителя председателя Николаевской облгосадминистрации по вопросам АПК Виталия Травянко, который баллотируется по одномандатному избирательному округу № 153 (Первомайск, Николаевская область).

Об этом УНИАН сообщили в николаевском отделении "Спільної справи".

"Метод фальсификации - вбрасывание в передвижные мобильные ящики бюллетеней, которые будут оформлены на лиц, которые давно умерли либо покинули пределы избирательного округа, но при этом были включены в списки избирателей как лица, которые изъявили желание проголосовать на дому. Таких лиц только в Первомайске выявлено уже более 3,5 тыс. Мониторинг и общественное расследование ситуации продолжается ", - говорится в сообщении.

Кроме того, активисты "Спільної справи" установили, что ОИК использовала списки избирателей от 1996 года, когда население города было больше на 30 тысяч жителей (за счет офицерских семей, когда в пределах Первомайского и Кривоозерского районов дислоцировалась многотысячная ракетная дивизия).

"По показаниям бывших членов избирательных комиссий, данные списки перед каждыми выборами уточняются и" зачищаются ", но когда наступают выборы - в комиссии снова попадают неправленные списки", - отмечается в сообщении движения.

Кроме того, по информации активистов "Спільної справи", в списки голосования на дому включены сотни человек, зарегистрированных по адресам, где нет никаких сооружений, а лишь ведется их строительство, или не ведется и только осуществлен землеотвод под строительство. "Выявлено, что ряд избирателей в последние месяцы получили регистрацию по адресам, где расположены объекты коммунальной собственности и гособъекты", - заявляет николаевское отделение движения.

В сообщении также приведены фамилии умерших людей, которые включены в список избирателей для голосования 28 октября.