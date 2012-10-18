Экологи требуют от аграрных предприятий Донецкой области усилить защиту окружающей среды

Киев. 18 октября. УНИАН. Экологи требуют сократить выбросы отходов свиноводческих предприятий в Красноармейском районе Донецкой области. Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили члены экологической инициативной группы.

«Нельзя выливать отходы свиней на поля. Мы хотим заставить предприятие «АПК-Инвест» сделать биогазовые установки, как это делается в Европе», - сообщил глава донецкой областной экологической ассоциации «Зеленое движение Донбасса» Владимир Березин.

По его словам, действующий свинокомплекс насчитывает 200 тыс. голов, которые продуцируют 4 тыс. тонн навоза в день. Он также подчеркнул, что утилизация свежих отходов на полях приводит к загрязнению грунтовых вод и обильному испарению, тогда как оснащение предприятия биогазовой установкой сократит влияние на окружающую среду, а также уменьшит затраты комплекса на энергоресурсы.

«На 10-15 тыс. свиней биогазовая установка уже достаточно рентабельная и окупается достаточно быстро. И это экологически чистое мясо, и экологически чистая окружающая среда», - подчеркнула глава областной общественной организации «Мама-86» Галина Олейникова.

Участники пресс-конференции считают необходимым уменьшить в Украине объемы промышленного производства свинины и поддержать вместо этого мелкие и средние животноводческие хозяйства.

Кроме того, по мнению В.Березина, крупные свинокомплексы не должны строиться в таких густо-населенных регионах, как Донецкая область.