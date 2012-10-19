Больше всего депутатских запросов подает ПР, но самые качественные – у малочисленных фракций – исследования

Киев. 19 ноября. УНИАН. Больше всего депутатских запросов в нынешнем созыве Верховной Рады подали депутаты от Партии регионов, но самые качественные запросы подавали депутаты от малочисленных фракций.

Об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции в УНИАН результаты исследования 10 тыс. 383 депутатских запросов, направленных народными депутатами на протяжении 2007-2012 годов, которое провела мониторингово-аналитическая группа «ЦИФРА».

Как отметил руководитель МАГ «ЦИФРА» Назар Бойко, целью мониторинга является попытка установить, каким образом этот инструмент контроля используется народными депутатами, депутатскими фракциями, группами депутатов, комитетами, а также индикатором каких политических процессов он может выступать.

Презентуя результаты исследования, Н.Бойко отметил, что самое большое количество запросов направлялись в Генеральную прокуратуру Украины, Кабинет министров Украины и министерства. В целом депутатские запросы направлялись более чем в 200 организаций, включая общегосударственные и местные.

При этом разнообразие условных коалиций депутатов, подававших совместные коллективные депутатские запросы, свидетельствует о сотрудничестве между депутатами на личностном уровне, на уровне фракций или комитетов при внесении депутатских запросов, отметил эксперт.

Кроме того, он сообщил, что больше всего депутатов, которые за 10 сессий проявляли самую низкую активность при внесении депутатских запросов, оказалось в ПР – 137 и БЮТ – 62. В целом во всех парламентских фракциях 239 депутатов подали от 0 до 5 запросов.

Н.Бойко также отметил, что согласно их исследованию за прошлые годы, в частности, за период с 2002 по 2006 год было подано 15 862 депутатских запросов, из которых более 10 тысяч – депутатами-мажоритарщиками. «Это свидетельствует о том, что депутаты, которые избираются в мажоритарных округах, имеют больше мотивации, больше понимания того, что нужно поддерживать связь с избирателями своих общин», - сказал он.

Аналитик МАГ «ЦИФРА» Тарас Фитьо сообщил, что пик активности во внесении депутатских запросов был достигнут на протяжении 7-й сессии Верховной Рады VI созыва (сентябрь 2010 г. – январь 2011 г.). Эксперты объясняют это двумя избирательными кампаниями – местными выборами и выборами Президента Украины, которые по времени пришлись именно на этот период.

При этом депутаты из фракции ПР были самыми активными на протяжении 3-й, 7-й, 8-й, 9-й сессий; из фракции БЮТ – на протяжении 3-й и 7-й сессий; из фракции НУ-НС, КПУ и Блока Литвина – на протяжении 7-й сессии; из фракции «Реформы ради будущего» – на протяжении 8-й сессии. Кроме того, на протяжении первых 5-ти сессий оппозиционные депутаты внесли больше запросов, чем провластные, а на протяжении последних 5-ти – наоборот.

Как отметил Т.Фитьо, депутаты из фракции ПР внесли в целом 2 тыс. 844 депутатских запросов. Из этого количества 1 тыс. 604 запросов являются коллективными, 1 тыс. 232 – продублированными (когда один и тот же депутатский запрос одновременно вносится в несколько организаций). В целом в 2844 запросах сформулированы и отображены 703 уникальные проблемы. В данном контексте обращают на себя внимание показатели депутатов из фракций КПУ и Блока Литвина, которые по сравнению с коллегами из фракций ПР и НУ-НС – намного более многочисленными – сформулировали в своих запросах больше уникальных проблем, подчеркнул аналитик.

Также он отметил, что значительное количество запросов не столько отображает контроль, сколько представляет определенные интересы – отдельных граждан, местных общин, частных организаций и учреждений и пр. При этом в целом социальных депутатских запросов было внесено в 12 раз больше, чем политических.

В свою очередь аналитик МАГ «ЦИФРА» Михаил Бойко отметил существенную разницу в представлении проблем регионов, которые нашли свое отображение в депутатских запросах. Так, город Киев и Киевская область чаще всего представлены в запросах. Достаточно представлены также Одесская, Черниговская, Львовская области. Меньше всего в депутатских запросах отображены проблемы, которые касались Сумской, Херсонской, Винницкой, Закарпатской, Хмельницкой областей. Как отметил аналитик, самый высокий показатель по Киеву и Киевской области можно объяснить фактом физической локализации народных депутатов в столице и области.

Также эксперты отследили проблемы каких областей были отражены и сформулированы в запросах депутатов той или иной фракции. В частности, самая большая доля запросов относительно Черниговской области подана депутатами от ПР (415 из 494). Депутаты из фракции БЮТ наиболее активно действовали по Киевской, городу Киева, Львовской и Одесской областям; НУ-НС – по Киевской, Львовской и Одесской областям; КПУ – Одесской и Полтавской областям; Блоку Литвина – по городу Киеву, Киевской и Ривненской областям.

Отдельно М.Бойко выделил ТОПы-10 депутатов, которые внесли самое большое количество депутатских запросов: Эдуард Прутник, ПР, – 527 запросов, Юрий Кармазин, НУ-НС, – 471, Валерий Бондык, ПР, – 279, Алексей Плотников, ПР, – 267, Юрий Литвин, Блок Литвина, – 261, Евгений Царьков, КПУ, – 241, Сергей Гордиенко, КПУ, – 232, Александр Чорноволенко, НУ-НС, – 196, Владимир Яворивский, «Батькивщина», – 150 и Виктория Демьянчук, КПУ, – 140.