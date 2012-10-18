Сергиенко будет инициировать изменения к законодательству о проведении выборов депутатов в мажоритарных округах в два тура

Киев. 18 октября. УНИАН. Экс-кандидат в народные депутаты от партии «УДАР» в мажоритарном округе №218 в г. Киев, директор аналитическо-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко заявил о необходимости вернуться к выборам депутатов в мажоритарных округах в два тура.

Об этом А.Сергиенко заявил на пресс-конференции в УНИАН.

При такой системе, считает эксперт, будет возможность получить более реальное волеизъявление народа в стране.

По словам А.Сергиенко, выборы в два тура по кандидатам-мажоритарщикам позволят кандидату от демократических сил выиграть у тех кандидатов, которые обеспечивают сейчас свое прохождение за счет финансовых возможностей, то есть позволит избежать ситуаций «аля Черновецкий».

«Такая система была до 1998 г., пока не были изменены правила выборов. Поэтому я буду предлагать партии «УДАР» и другим демократическим силам изменить избирательное законодательство, когда они пройдут в парламент, таким образом, чтобы проводить выборы в мажоритарных округах в два тура. И тогда не нужны будут никакие праймериз, никакие опросы. Тогда люди сами определят, какой кандидат им нравится», - заявил экс-кандидат.

Он также считает необходимым ввести ограничение избирательного фонда кандидатов. «Например, на моем округе баллотируется один из кандидатов и его реклама сегодня на уровне с партийной. То есть он сам может позволить себе избирательные ролики на телевидении, десятки если не сотни бордов. Понятно, что когда такие финансовые возможности, то это нарушает принцип равенства прав кандидатов. Избирательный фонд должен быть ограничен определенной суммой», - сказал А.Сергиенко.