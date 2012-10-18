Предложения «УДАРа» по методологии проведения праймериз не были восприняты другими политсилами - Сергиенко

Киев. 18 октября. УНИАН. Предложения «УДАРа» по методологии проведения праймериз для определения единого кандидата от оппозиции не были восприняты другими политсилами.

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН экс-кандидат в народные депутаты от партии «УДАР» по мажоритарному округу №218 в г. Киеве, директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко.

«Очевидно, что не была достигнута договоренность по этому вопросу между «УДАРом» и Объединенной оппозицией. Это была идея партии «УДАР» и я лишь расписал механизм, как это можно было бы сделать. Однако Объединена оппозиция эту идею не восприняла», - сказал А.Сергиенко.

Из-за отсутствия договоренности по праймериз возникло недоверие Объединенной оппозиции к тем социсследованиям рейтингов кандидатов, которые были получены в «УДАРе».

«Пользуясь случаем, хотел бы призвать всех кандидатов от Объединенной оппозиции следовать здравому смыслу и понимать, что на этих выборах жизнь не заканчивается и чтобы они все-таки сняли свои кандидатуры», - продолжил экс-кандидат от «УДАРа».

Он отметил, что хотя и был настроен бороться до конца на этих выборах, все же, как порядочный человек, выполнил решение партии, от которой шел на выборы.

«Я хочу четко заявить, что все-таки демократ по духу и порядочный человек и потому никаких заявлений и движений по продолжению избирательной компании не делал и делать не собираюсь. Я не член партии «УДАР», но я солдат этой партии. Если партия решила, я как порядочный человек и демократ принимаю это решение таким, как оно есть. А люди на выборах пусть определят лучшего кандидата», - прокомментировал он.

Присутствующий на пресс-конференции депутат Киевсовета двух созывов Валентин Олийнык, который был доверенным лицом А.Сергиенко, в свою очередь выразил сомнения, что такие снятия кандидатов за 10 дней до дня выборов принесут дополнительные голоса тому депутату, который остается в процессе.

«Такие вещи, как определение единого кандидата, должны решаться и быть оговорены до того, как начинается выдвижения кандидатов. И тогда не было бы причинены ни представителям оппозиции, которых сняли, ни представителям «УДАРа» определенные моральные травмы. Выдвинули бы с самого начала одного кандидата и работали бы все время на него одного. А в процессе, когда остались две недели, я считаю, это неэтично и с моей точки зрения даже аморально», - сказал В.Олийнык. По его словам, во время общения с избирателями он обнаружил, что после снятия в данном случае А.Сергиенко, часть из них растеряна и не знает теперь, за кого отдать свой голос. Тем более, что по этому округу баллотируются кандидаты, которые имеют финансовые возможности развернуть широкомасштабную избирательную кампанию за себя.

«Я от всего сердца желаю кандидату от Объединенной оппозиции победы, в интересах которого сняли Сергиенко. Я вообще очень желаю, чтобы победили кандидаты, которые идут от «УДАРа» и оппозиции, но мой жизненный опыт и анализ показывает, что больше половины этих кандидатов избраны не будут», - сказал В.Олийнык.

Он добавил, что важную роль в победе кандидата играет робота штаба, а следовательно, кроме того, что единый кандидат должен определяться перед официальным выдвижением кандидатов, серьезную работу должны проводить потом и представители избирательных штабов. В.Олийнык уверен, что рейтинг А.Сергиенко был бы значительно выше, если бы красиво поработал штаб, которому «УДАР» поручил заботиться об этом кандидате.