В Луганской области приступили к подготовке инвестпроекта «Агрогород»

Киев. 18 октября. УНИАН. В Луганской области ведутся подготовительные работы в сфере реализации одного из крупнейших в Восточной Европе инвестиционных проектов «Агрогород», который начнет действовать на полную мощность с 2016 года.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил первый заместитель главы Луганской областной госадминистрации Эдуард Лозовский.

Он напомнил, что соглашение об утверждении планов по реализации проекта «Агрогород» было подписано луганским областным КП «Региональное агентство содействия инвестициям» и инвестиционной группой «VIMEA» (Польша) 11 октября текущего года.

По словам Э.Лозовского, проект «Агрогород» будет представлять собой, в первую очередь, оптовый рынок сельскохозяйственной продукции. Кроме того, там будут размещены крупный таможенный терминал, большое количество аутсорсинговых компаний, банковские, страховые учреждения, гипермаркет для фермеров, большая производственная площадка, где будут размещаться компании по переработке сельскохозяйственной продукции и т.д.

Для реализации инвестпроекта в Луганской области было выделено 125 га земли на основе долгосрочной аренды. Срок реализации проекта - 2013-2016 гг.

«Сегодня на этом участке проводятся работы по архитектурному планированию, разрабатываются концепции тех проектов, которые там будут, - это и складской комплекс, и таможенный терминал, гипермаркет для фермеров и так далее», - сообщил в ходе пресс-конференции Э.Лозовский.

Он также подчеркнул, что польский партнер VIMEA планирует начать строительство в 2013-2014 годах. Первые складские помещения будут готовы через 6-8 месяцев после начала работ, а за 1,5 года будет построен комплекс зданий-хранилищ.

Как сообщал УНИАН, в мае т.г. президент польской инвестиционной группы «VIMEA» Анджей Росинский заявил, что компания готова вложить не менее 100 млн евро в строительство складских помещений в рамках реализации проекта «Агрогород» в Луганской области.

Справка УНИАН. «Агрогород» – комплекс сельскохозяйственных услуг по хранению, переработке овощей и фруктов на территории Лутугинского района. В марте 2012 года луганский бизнес-план проекта «Агрогород» получил статус оптового рынка сельскохозяйственной продукции.

Польская инвестгруппа VIMEA является одной из самых крупных в Европе и специализируется на строительстве складских помещений различного назначения. Один из последних реализованных компанией крупных проектов – «Харчова долина» в Краковце.