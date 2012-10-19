Общественные организации зафиксировали ряд нарушений в освещении СМИ избирательной кампании-2012

Киев. 19 октября. УНИАН. Институт Медиа права и Институт массовой информации в рамках движения ЧЕСТНО представили обзор самых распространенных нарушений освещения в СМИ избирательной кампании-2012, а также законодательства об агитации.

На пресс-конференции в УНИАН директор Института Медиа права Тарас Шевченко констатировал, что в СМИ наблюдаются многочисленные нарушения требований и ограничений, установленных законом Украины «О выборах народных депутатов» по ведению предвыборной агитации и освещению избирательного процесса.

По его словам, в телевизионной политической рекламе не всегда сообщается о том, кто ее заказал, вопреки прямому требованию закона. Результаты социологических исследований также нередко подаются без сопроводительной информации, определенной законом. По словам юриста, еще одно распространенное нарушение заключается в том, что печатные и аудиовизуальные масс-медиа не разграничивают агитацию и новости, и это приводит к введению избирателей в заблуждение.

В качестве примера Т.Шевченко привел одну из наиболее тиражных ежедневных газет «Сегодня», которая, как отметил медиа юрист, распространяет материалы предвыборной агитации таким способом, чтобы читатели думали, что это журналистские тексты. «Вместо маркировки «Предвыборная агитация» тексты отражаются как «Новости регионов» или «Точка зрения». О том, что эти рубрики идут на правах рекламы, указано лишь на другой странице и чрезвычайно мелким шрифтом», – отметил Т.Шевченко.

Менеджер по развитию Института массовой информации Ольга Шалайская отметила, что мониторинг соблюдения журналистских стандартов и повышения медиа-грамотности широкого круга украинских граждан, который проводит ее организация, отметил резкий рост «джинсы» с февраля 2012 года. В мае в печатных общенациональных изданиях количество политической «джинсы» достигло уровня коммерческой. В сентябре уровень политической «джинсы» достиг своего апогея, тогда признаки заказанности содержали 184 материала политического характера из 1721.

О.Шалайская привела данные, согласно которым в сентябре больше всего материалов с признаками заказанности размещено в интересах действующего правительства, – 39%. Мажоритарные кандидаты в народные депутаты заполнили своей незамаскированной агитацией 21% материалов киевских СМИ, среди политических партий лидерами является КПУ и «Украина - Вперед!» – 9%. В июле к «джинсовикам» присоединилась и «Объединенная оппозиция «Батькивщина» – 12%.

В связи с нарушениями закона «О рекламе» типа тех, которая допустила газета «Сегодня», ИМИ обратился в Инспекцию по вопросам защиты прав потребителей Киева с рекомендацией запретить ЧАО «Сегодня мультимедиа» размещать в газете агитационные по своей сути материалы без отметок «Реклама», «На правах рекламы» или «Политическая агитация». Аналогичное обращение будет также направлено по адресу Центральной избирательной комиссии.