Киев. 19 октября. УНИАН. Гражданская сеть ОПОРА презентовала кампанию «Защити свой голос».

В частности, сегодня на пресс-конференции в УНИАН координатор избирательных программ ОПОРЫ Ольга Айвазовская презентовала Карту наблюдения http://map.oporaua.org/, куда участники избирательного процесса смогут сообщить о нарушении во время выборов и получить помощь экспертов.

Кроме того, по ее словам, поскольку не у всех избирателей есть доступ к Интернету, ОПОРА создала горячую линию 0-800-505-180.

Она подчеркнула, что 250 наблюдателей от ОПОРЫ работают на долгосрочной основе в каждом избирательном округе, еще более тысячи наблюдателей присоединятся к ним в день выборов. О.Айвазовская отметила, что эти наблюдатели смогут оперативно реагировать на нарушения, сведения о которых будут поступать на карту нарушений или на горячую линию.

"Надеемся, что избиратели выполнят свой общественный долг на сто процентов - не только проголосовав, но и защитив свой голос", - отметила она.

О.Айвазовская рассказала, что на сайте ОПОРЫ будут приведены образцы избирательной документации, в том числе образцы жалоб по нарушениям на выборах.

Также ОПОРА представила свой видеоролик об интерактивной карте нарушений «Выборы 2012», на которой можно найти зафиксированные нарушения на выборах народных депутатов, и информацию о работе горячей линии «Защити свой голос».