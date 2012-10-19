28 октября ОПОРА проведет параллельный подсчет голосов и явки избирателей

Киев. 19 октября. УНИАН. Гражданская сеть «ОПОРА» в день выборов, 28 октября, проведет параллельный подсчет голосов и явки избирателей.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила координатор избирательных программ Гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская.

Она рассказала, что тысяча наблюдателей от ОПОРЫ будут вести параллельный подсчет голосов. При этом список этих тысячи участков был составлен на основе репрезентативной выборки. "Ночью с 28 на 29 октября мы будем иметь результат выборов по всей Украине, и утром понедельника в 9.30 здесь (в УНИАН) мы их обнародуем», - отметила она.

О.Айвазовская уточнила, что речь идет о подсчете голосов по партийным спискам.

«Мы надеемся, что вы будете заинтересованы в этой информации, поскольку она является уникальной, в отличие от экзит-пола, когда избирателей опрашивают на выходе из участков относительно того, как они проголосовали, параллельный подсчет осуществляется на основе фактических данных, занесенных и подписанных в избирательном протоколе», - отметила О.Айвазовская. По ее словам, во время проведения аналогичного подсчета голосов на прошлых президентских выборах погрешность была 0,6%. Она надеется, что в этот раз будет аналогичная цифра: «мы надеемся, что на парламентских выборах мы будем иметь такой же точный результат».

О.Айвазовская отметила: если наблюдатель зафиксирует большое количество нарушений на том или ином участке, его данные, при окончательном подсчете, учитываться не будут. А если таких участков будет много, то, по ее словам, ОПОРА будет вынуждена заявить о фальсификации выборов в целом по Украине.

Кроме того, будет вестись подсчет количества избирателей, которые пришли на участки. Это будет делаться на тех же участках, где будет вестись и параллельный подсчет, с помощью специальных счетчиков. «Счетчики сейчас уже пересекли границу Украины с большим государством Китай, и я надеюсь, что они качественно сработают. Это те счетчики, которыми считают людей на больших массовых мероприятиях, стюардессы - в самолетах и таким же образом мы посчитаем избирателей, которые получили бюллетени и вбросили их в урны», - отметила О.Айвазовская.

Она пообещала, что данные явки ОПОРА обнародует 28 октября по состоянию на 12.00, на 16.00 и на 20.00 - то есть на то же время, что и ЦИК.