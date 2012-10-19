Самый крупный и разнообразный аукцион в истории Украины: 10 ноября «Classic. Contemporary. Design» от аукционного дома «Золотое Сечение».

С 3 по 9 ноября в помещении ЦСИ «М17» состоится предаукционная выставка, которая завершится 10 ноября 2012 года большими торгами аукционного дома «Золотое сечение» - “Classic. Contemporary. Design”.

Коллекция предаукционной выставки будет представлять одновременно три блока: Классическое искусство, Contemporary art и Дизайн.

Блок «Классическое искусство» на аукционе будет самым объемным и составит около 100 лотов, среди которых коллекционерам предстанут полотна выдающихся украинских, русских и западно-европейских художников XIX-XXІ вв.

Традиционно собрание в этом сегменте будет состоять из нескольких блоков: Классическое искусство ХІХ – нач. ХХ века, классическое искусство советского и современного периодов, неофициальное искусство ХХ века (авангард, андеграунд, нонконформизм) и европейское искусство ХІХ-ХХ века.

Поистине коллекционными произведениями предстоящих торгов несомненно являются работы: «Свидание» 1880-х гг. Н.Бодаревского, «Пейзаж с коровами и стогами» Ивана Труша, известная серия литографий со сценами из русского быта - художника-жанриста нач. 19 века - И.Щедровского, работы мастера авангарда Давида Бурлюка, милая, и всегда ценимая коллекционерами акварель известного поэта и художника Максимилиана Волошина, а также, эталонные произведения классиков украинской живописи: Николая Глущенко «За туалетом», Сергея Шишко «Предвечерняя тишина», Василия Чегодара «Верховная Рада» и одна из лучших портретных работ Виктора Зарецкого – «Евгения», с оценочной стоимостью $100,000 – 150,000. Для почитателей Авангардного искусства будут представлены ранние работы 1920-х гг. В.Ермилова, Б.Косарева, П.Галаджева, а также работы украинских шестидесятников И.Григорьева, В.Лымарева, Р.Сельского и др.

Аукционный блок Contemporary art, представлен шестидесятьми авторами. В этот раз задача была определить круг наиболее востребованных и значимых авторов. В качестве топ-лотов отдела современного искусства заявлены работы: представителей «Парижской комунны», Олега Голосия, «Натюрморт с бутылками», Дмитрия Кавсана «Атлантика», Александра Гнилицкого «Пластинки» из самой известной его серии «Дача». Эта работа является «эксклюзивом» на арт-рынке, поскольку работ Гнилицкого из этой серии практически не встречается, все они были проданы и сегодня находятся в частных коллекциях, а также в собрании фонда «Pinchuk Art Centre”

Не менее важное и значимое объединение художников арт-группы «Живописный заповедник» представлено самым дорогим современным украинским художником Анатолием Криволапом, - работа из серии «Структуры», редчайшим диптихом Марко Гейко «Композиция», работой Валентина Раевского «Царские Врата» - это самое большое полотно в коллекции аукциона размером 3х4 метра, которое имеет поистине огромную коллекционную и музейную ценность. Масштабная работа Александра Животкова из последней серии, непременно должна удивить почитателей его творчества. Так же зрители смогут оценить коллекционные работы Олега Голосия, Александра Ройтбурда, Ильи Чичкана Александра Сухолита, Ильи Исупова, Антона Соломухи и других значимых для украинского современного искусства художников.

Из молодых авторов на аукционе будут работы победителя PinchukArtPrize 2009 Артема Волокитина, участника Шорт-листа PinchukArtPrize, - Андрея Галашина, нашумевшая работа Марии Шубиной, гигантская скульптура Беаты Корн «Охотник».

Представленная коллекция отдела «Дизайн» презентует зрителю 30 лотов, каждый из которых является продуктом творческого гения украинских дизайнеров. Несомненным топ-лотом в данном блоке явится автомобиль Porsche 356 Speedster, 1958 года, дизайн которого задал тон и характерные черты всем последующим поколениям марки Porsсhe.

Коллекция блока "Дизайн" подобрана с ориентацией на концептуальный дизайн ХХ-ХХI вв. Так, высокий класс в работе с деревом продемонстрирует работа Юрия Рынтовта, европейские традиции предметного дизайна - работы Валерия и Катерины Кузнецовых, аскетичность и простоту вещей - предметы последователя шведской школы дизайна Павла Гудимова. Помимо традиционно представленных в этом отделе предметов интерьера, света, а также керамических объектов, на предаукционном показе появится возможность познакомиться с кинетической инсталляцией харьковского молодого дизайнера Андрея Хворостьянова.

Ожидаются и другие не менее интересные и значимые лоты, которые можно будет увидеть посетив предаукционный показ «Classic. Contemporary. Design».

Все произведения искусства и предметы дизайна происходят из частных коллекций, прошли многоуровневую экспертизу и представляют коллекционную и музейную ценность. Это уникальный шанс для украинских коллекционеров и любителей искусства по-настоящему окунуться в атмосферу аукционных торгов и сделать выгодное капиталовложение.

http://www.gs-art.com/files/done24.rar

Предаукционный показ:

с 3 по 9 ноября 2012 г. (11.00-20.00)

г. Киев, ул. Антоновича, 102-104, ЦСИ «М17».

Аукцион Золотое Сечение «Classic. Contemporary. Design»

10 ноября 2012 года, в 14:00

г. Киев, ул. Антоновича, 102-104, ЦСИ «М17».

По вопросам аккредитации на открытие предаукционной выставки обращайтесь:

Елена Буткевич (пресс-служба Аукционного дома «Золотое сечение»)

Тел.: +38 093 557 6994

pr@gs-art.com

Аукционный дом "Золотое Сечение"

Украина, Киев, Ул. Старонаводницкая, 29

тел.: +380 44 240-95-32; +38 044 386-81-81

www.gs-art.com