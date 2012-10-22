Киев. 22 октября. УНИАН. Эксперты констатируют почти 100-процентное выполнение объектами торговли требований закона о запрещении рекламы табака, который вступил в силу с 16 сентября 2012 года.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили директор Института Медиа Права Тарас Шевченко и координатор проекта "Украина без табачного дыма" Андрей Скипальский (ГО "Жизнь").

"Мы рады констатировать, что в точках продажи мы не зафиксировали ни одного случая прямой рекламы: в киосках, супермаркетах были сняты те плакаты, на которых содержались рекламные слоганы или названия брендов табачных изделий", - сказал Т.Шевченко.

В то же время, по его словам, во время мониторинга объектов торговли зафиксировано достаточное количество случаев использования средств стимулирования продаж.

"Наши волонтеры фиксировали много примеров, когда оставались такие способы стимулирования продажи, как размещения плакатов, которые имитируют цветную гаму или узор, находящихся на пачках, или подсветка окна, в котором выложен только один бренд или табачные изделия одного производителя, чтобы привлекать внимание именно к этим сигаретам. Таких примеров больше всего было в киосках", - объяснил он.

В свою очередь, А.Скипальский уточнил, что мониторинг выполнения закона о запрещении рекламы табака проводился в 412 торговых точках 6 городов Украины.

"Почти 100 процентов супермаркетов сняли рекламу, в то же время где-то 60% сняли прямую рекламу, и имеем проблемы с определенными видами стимулирования продаж. По результатам мониторинга мы будем подавать жалобы в Государственную инспекцию по защите прав потребителей", - отметил эксперт.

В свою очередь, начальник отдела Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей Олег Кобельков отметил, что в рамках подписанного с антитабачной коалицией меморандума будут реагировать на жалобы активистов относительно нарушения требований закона. По его словам, в случае обнаруженных нарушений владельцы торговых объектов будут платить штраф в размере от 30 до 50 тыс. грн.

Координатор проекта "Украина без табачного дыма" Елена Дуб напомнила, что 16 декабря вступит в силу закон о полном запрете на курение в заведениях ресторанного хозяйства. "Мы готовимся к мониторингу выполнения и данного закона, и надеемся на высокий уровень его выполнения", - добавила она.

В то же время эксперты выразили опасения относительно возможности внесения изменений в действующий закон и возобновления возможности рекламировать табачные изделия. "Уже есть попытки вернуть рекламу табака в пункты продажи. Речь идет о законопроекте № 11170 депутата Синицы, который не скрывает того, что внес данный закон по просьбе четырех табачных компаний. Комитет еще его не рассмотрел, но такая попытка пролоббировать изменения к закону есть", - сообщил А.Скипальский.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября вступил в силу закон о запрещении рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий. Отныне в Украине запрещена реклама табака не только на радио, телевидении, в печатных СМИ и на внешних рекламных носителях, но и в Интернете, в магазинах и киосках, а также запрещено спонсорство и стимулирование продажи табачных изделий.