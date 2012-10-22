Общественные организации призывают Януковича заветировать закон о биометрических паспортах

Киев. 22 октября. УНИАН. Общественные организации призывают Президента Украины Виктора Януковича заветировать закон, который предусматривает введение биометрических паспортов.

Об этом говорится в заявлении Всеукраинского объединения общественных организаций “Русский союз” и Всеукраинской общественной организации “Православный выбор”, обнародованном сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил сопредседатель “Русского союза” Владимир Богатырев, сегодня происходит процес, когда человечество усиленно загоняется в “электронный концлагерь” с помощью выдачи паспортов с электронным индификатром личности и создания единого государственнного реестра граждан каждой страны.

По его словам, взятие под контроль и управление с помощью электронных паспортов, а затем и чипов, внедренных в тело человека, “отнимет у людей их свободу” и превратит их бессловесных существ, поскольку в случае попытки мыслить самостоятельно и выражать несогласие номер карты может быть заблокирован, а чип отключен.

“Поэтому, считая абсолютно неприемлемым объединение персональных данных человека в единой информационной базе данных, мы обращаемся к Президенту Украины Виктору Януковичу с настоятельной просьбой наложить вето на принятый во втором чтении Закон “О Едином государственном демографическом реестре, так как он нарушает права человека и противоречит духу Конституции Украины”, - сказал В.Богатырев.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Верховная Рада при поддержке 233 народных депутатов приняла в целом Закон «О Едином государственном демографическом реестре» (№ 10492), в соответствии с которым в Украине будут введены биометрические паспорта.

Паспорт будет содержать вмонтированный чип с биометрической информацией: фото человека, отпечатки пальцев, и информацию о гражданине, которая содержится в действующем паспорте. По желанию в биометрический паспорт может быть включена дополнительная информация. В то же время информация биометрических паспортов вносится в Единый государственный демографический реестр - это электронная информационно-телекоммуникационная система, предназначенная для хранения, обработки, использования информации о гражданине государства. Также, согласно закону, такая информация является конфиденциальной, а ее неразглашение гарантируется государством.

Каждый гражданин Украины, независимо от возраста, обязан получить биометрический паспорт. Оформление биометрического паспорта для всех лиц, начиная с рождения (заменив тем самым свидетельство о рождении), и обновляется каждые 10 лет.

Введение в Украине биометрических паспортов обусловлено обязательствами перед евросообществом. Украина подписала международное соглашение в рамках ОБСЕ о введении биометрических технологий до 1 января 2015 года. Такой принцип идентификации личности позволит в будущем обеспечить безвизовый режим Украины со странами Евросоюза.