Власть усилила административное давление в мажоритарных округах – Гавриш

Киев. 23 октября. УНИАН. Власть усилила административное давление в мажоритарных избирательных округах.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил экс-первый заместитель Секретаря СНБО, кандидат в народные депутаты в избирательном округе № 176 Степан Гавриш.

«Мой опыт работы в мажоритарном округе показывает, что количество административного влияния не уменьшилось, давление растет», – сказал он.

По его словам, острейшей проблемой в избирательном процессе является формирование участковых избирательных комиссий. Кандидат заявляет, что этот процесс фактически закрытый, никто, кроме провластных кандидатов, не знает, кто именно входит в их состав.

Еще одной проблемой С.Гавриш назвал постоянное давление на избирателей со стороны представителей местной власти и «политизированного бизнеса». «Этот процесс продолжается уже не первый месяц», – сказал кандидат. По его словам, в округе № 176 руководители аграрных предприятий под разными предлогами убеждают или просто вынуждают работников голосовать за кандидата от властной партии.

Среди возможных опасностей в день голосования кандидат назвал возможный «подвоз» граждан к избирательным участкам, во время которого их будут «инструктировать», как «правильно» голосовать. Также он заявил, что в списки избирателей внесено много покойников, которые «уже несколько лет голосуют за партию власти».

С.Гавриш уверен, что кандидат от власти в его избирательном округе не сможет победить без массовых фальсификаций результатов волеизъявления. «Я не верю, что украинцы проголосуют за человека, которого раньше обвиняли в совершении уголовных преступлений», – заявил он и добавил, что в случае фальсификации голосования он не признает результатов и будет опротестовывать их.

В избирательном округе №176, в который входят город Чугуев, Великобурлукский, Волчанский, Дворичанский, Печенежский, Чугуевский районы Харьковской области, кроме С.Гавриша в народные депутаты баллотируются еще 6 кандидатов. Партию регионов здесь представляет действующий народный депутат Дмитрий Шенцев.