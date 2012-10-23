Коновалюк заявляет, что не знает, исключен ли он из Партии регионов

Киев. 23 октября. УНИАН. Народный депутат Украины Валерий Коновалюк не знает, исключен ли он из Партии регионов.

Об этом он завил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Если хотите считайте меня беспартийным, потому что внятного ответа, остался я в партии, исключили меня из партии, я до сих пор не получил”, - сказал В.Коновалюк.

Он отметил, что отдал ПР 12 лет и считает себя человеком, который принадлежит к ее прогрессивному крылу и хотел сделать партией европейского типа.

“Из политики я не ухожу, я беру тайм-аут и надеюсь, то уже с новыми силами и уже в кругу единомышленников я буду стараться влиять, чтобы моя страна, моя родина не прозябала, как прозябает сейчас”, - отметил В.Коновалюк. При этом он не сообщил, с какими политическими силами намерен сотрудничать.

В тоже время он высказал мнение, что на выборах в Верховную Раду 28 октября будет очень низкая явка избирателей. По мнению политика, ситуация в экономике является сложной, а детального плана развития страны у правительства нет.

Сам В.Коновалюк планирует ближайшее время посвятить своей личной жизни, поскольку на 27 октября у него назначена свадьба.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября в СМИ появилась информация, что ПР исключит В.Коновалюка из своих рядов за нарушение партийной дисциплины

По словам руководителя Донецкого областного избирательного штаба ПР, народного депутата Александра Касянюка, лишение членства ПР станет для В.Коновалюка наказанием за нарушение партийной дисциплины: он выдвинул свою кандидатуру по одномандатному избирательному округу №60 с центром Волноваха Донецкой области и таким образом составил конкуренцию официальному выдвиженцу от ПР, генеральному директору «Донецкстали» Александру Рыженкову.

12 октября Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию В.Коновалюка в качестве кандидата в народные депутаты. Он баллотировался как самовыдвиженец в одномандатном избирательном округе № 60 (г. Волноваха, Донецкая область).