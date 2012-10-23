Качество логистики в Украине требует улучшения

Высокая оценка со стороны Всемирного банка - не более чем аванс, считают эксперты

Отсутствие лицензирования и специалистов, низкое качество транспорта, неразвитость перспективной фреш-логистики, отсутствие IT-решений - все это сказывается на качестве логистических услуг в Украине. Об этом заявили представители рынка логистики в ходе пресс-конференции на тему: "Рынок логистических услуг Украины 2012". Сегодня поставщики услуг на рынке логистики не несут никакой ответственности за предоставляемые услуги, в отличие от услуг авиационных, морских, автомобильных перевозок, которые требуют лицензирования, отметил генеральный директора компании ООО "Заммлер Украина" Виктор Шевченко.

"По оценкам специалистов, 10% ВВП стран Европы и Америки занимает именно логистика. А кто у нас занимается этими услугами? Кто эти люди, какой у них рейтинг - мы не знаем. Это какое-то упущение со стороны Минтранса, со стороны государства", - заявил эксперт.

Следующая причина низкого качества услуг - не лучшее состояние транспортного парка в стране. "В связи с кризисом падают доходы транспортных компаний, и они не вкладывают деньги в развитие транспорта. Подвижной состав в Украине не обновлялся в течение последних двух - трех лет. Я уже не говорю о ж/д вагонах, о пароходах и кораблях", - констатировал Виктор Шевченко, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

Он также отметил слабую развитость в Украине фреш-логистики - транспортировки свежих овощей и фруктов. "На сегодняшний день украинская фреш-логистика покрывает лишь 4% от потребности по стране. А эфреш-логистика - это общемировая тенденция развития. И ее неразвитость приводит к тому, что Украина вынуждена закупать 60% свежих овощей и фруктов за рубежом, т.к. свой урожай просто негде хранить", - отметил логист.

По его словам, логистика - наука новая, и в Украине пока попросту не хватает классных специалистов. Нет и соверменных отечественных IT-решений для логистических компаний. "Все эти решения очень дорогие, и в посткризисных условиях отечественные компании просто не в состоянии тратить на них деньги", - отметил Виктор Шевченко.

Учитывая перечисленные причины и ряд сопутствующих проблем, оценка Всемирного банка, согласно которой Украина в мировом индексе эффективности логистики (LPI) поднялась со 102 на 66 место, является скорее авансом, нежели объективным отражением ситуации, считает эксперт.