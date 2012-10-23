Кандидат в депутаты Баленко призывает участников выборов отказаться от использования черного пиара в последние дни кампании

Киев. 23 октября. УНИАН. Кандидат в народные депутаты, баллотирующийся в одномандатном округе №212 (Киев), Игорь Баленко, призывает участников избирательного процесса отказаться от использования «черного пиара» в последние дни кампании.

Об этом И.Баленко заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Давайте не будем в последние дни кампании мешать избирателю сделать свой выбор», – сказал он.

Кандидат также призвал избирателей не верить провокационной и фальшивой информации, которая массово появляется в различных ресурсах в последние дни избирательной кампании.

«Если вы уже сделали свой выбор, то не дайте себя сбить с избранного пути», – добавил И.Баленко.

И.Баленко баллотируется в парламент в избирательном округе №212, который включает часть Дарницкого района Киева. Кроме него, в этом округе зарегистрированы еще 38 кандидатов.