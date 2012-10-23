Акционеры компании «Житомирські ласощі» продолжат добиваться в суде права на владение предприятием

Киев. 23 октября. УНИАН. Акционеры компании «Житомирські ласощі» - швейцарская компания Delta Capital SA, владевшие до 2010 года 95,7% акциями предприятия, надеются, что Окружной апелляционный суд Киева вынесет решение в их пользу, с помощью которого они смогут восстановить контроль над предприятием

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили представители иностранного инвестора Delta Capital SA и Антирейдерского союза предпринимателей Украины.

"На сегодняшний день мы уверены, что Окружной апелляционный суд, который 25 октября будет рассматривать жалобу компании Delta Capital SA, увидит грубые нарушения процессуальных норм", - сказал Олег Коляда, представитель Delta Capital SA.

«В действиях группы лиц, которая получила контроль на данный момент над предприятием и реализовала схему по получению контроля над активами и счетами предприятия, мы усматриваем рейдерские действия», - сообщил в ходе пресс-конференции директор Антирейдерского союза Андрей Семидидько.

Представители Delta Capital SA считают, что в ноябре 2010 года произошел рейдерский захват, когда их компанию не допустили на собрание акционеров, в ходе которого было принято решение о слиянии ЗАО «Житомирські ласощі» и компании «Будстайл XXI».

«Основанием для недопущения компании к участию в общем собрании стало судебное решение, а именно постановление Окружного административного суда Киева», - сообщила на пресс-конференции юрист Delta Capital SA Наталья Мельник. По ее словам, на основании решения этого суда компания Delta Capital SA была исключена из реестра акционеров ЗАО «Житомирські ласощі», а также был отменен ряд эмиссий акций кондитерской фабрики. Как подчеркнул О.Коляда, «при вынесении постановления судьей Окружного административного суда Киева был нарушен принцип территориальной подсудности, и вообще этот вопрос априори не мог рассматриваться в административном судопроизводстве».

Впервые в СМИ информация о конфликте между акционерами ЗАО «Житомирські ласощі» появилась в 2010 году. Основными фигурантами конфликта выступали Игорь Бойко, владелец части акций Delta Capital SA и бывший глава Набсовета ЗАО «Житомирські ласощі» Юрий Лещинский.

Справка УНИАН. Кондитерская фабрика "Житомирські ласощі" (создана в 1944 году) – один из крупнейших производителей кондитерской продукции в Украине. На фабрике производится более 227 видов продукции.