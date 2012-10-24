Осень давит на гипертоников

Осенью растет число эпизодов повышения артериального давления, поэтому гипертоникам нужно быть в постоянном контакте с лечащим врачом.

Гипертония - это постоянно повышенное давление, систолическое - свыше 140 мм рт. ст. и диастолическое - больше 90 мм рт. ст.

«Гипертоники часто метеочувствительны. Большинство из них плохо переносит циклоны, понижение атмосферного давления, перепад температуры и повышенную влажность. Поэтому осенью, как и весной, у таких людей выше риск резких изменений сосудистого тонуса», - отмечает терапевт медицинских центров «Медісвіт» Оксана Четверикова.

По словам терапевта, людям с повышенным давлением в осенний период лучше отказаться от чрезмерных физических нагрузок, контрастных водных процедур, крепкого чая и кофе, долгого сидения за компьютером. Все это на фоне атмосферных перепадов может спровоцировать спазм сосудов.

«Осенью даже заядлым любителям кофе или крепкого чая лучше перейти на зеленый или мятный чай. Нужно отказаться от чрезмерного потребления соленых продуктов, так как они повышают давление», - советует врач «Медісвіт».

Все эти меры, по убеждению терапевта, способны снизить риск развития гипертонических кризов. Но при этом следует помнить, что единственным надежным способом контроля артериального давления у гипертоников остается регулярный прием гипотензивных препаратов под контролем цифр артериального давления.

«Выбор препаратов для лечения гипертонии сегодня огромен. Но подбор и назначение лекарственного средства - это всегда сложный и индивидуальный процесс. Поэтому я советую не заниматься самолечением, а консультироваться у специалистов, ведь эффект от назначенных препаратов должен отслеживаться в динамике», - говорит Оксана Четверикова.

Терапевт медицинских центров «Медісвіт» напоминает, что даже значительное повышение давления может долгое время не сопровождаться ухудшением состояния. Человек чувствует тяжесть в затылке, боль в висках, головокружение, дискомфорт, но списывает это на другие болезни. А нередко гипертония протекает вообще бессимптомно. В итоге, даже в молодом возрасте люди страдают от таких страшных последствий гипертонии, как инсульты и инфаркты. Поэтому каждый взрослый человек должен знать, какое у него давление и хотя бы раз в год с профилактической целью проходить обследование в медицинских учреждениях. Особенно это касается тех людей, у которых есть родственники-гипертоники или случаи инфарктов и инсультов в семье.

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