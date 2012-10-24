Украинские банки отметят Всемирный День сбережений образовательными акциями и бонусными процентами по депозитам

Киев. 24 октября. УНИАН. Украинские банки впервые отметят Всемирный День сбережений, в рамках чего планируют провести образовательные акции, а также предложить более высокие ставки по депозитам.

Об этом в среду на пресс-конференции в УНИАН сообщили представители немецкого банка KfW, Национальной ассоциации банков Украины (НАБУ) и Национального банка Украины (НБУ), организаций, при поддержке которых будут проходить мероприятия посвященные Дню сбережений.

Как сообщил директор KfW бюро в Украине Гуннар Вельцхольц, Всемирный день сбережений был основан в октябре 1924 года в Милане на первом Международном конгрессе сберегательных касс представителями 29 стран. Основатели с помощью традиции празднования Дня сбережений хотели донести до населения, что сбережения создают финансовую защиту и обеспечивают более высокий уровень жизни.

Г.Вельцхольц отметил, что финансовый ресурс населения играет очень важную роль в обеспечении развития экономики Германии. Так 40% всех своих средств население хранит в банках, которые в свою очередь обеспечивают финансовым ресурсом экономику.

«Проведением Всемирного Дня сбережений в Украине мы хотим донести, особенно до молодежи и детей, важную роль сбережений, объяснить, что тот, кто раньше начинает откладывать деньги, сможет в будущем использовать их как основу для своей финансовой независимости», - отметил Г.Вельцхольц.

В свою очередь исполнительный директор Национальной ассоциации банков Украины Сергей Мамедов отметил, что для банкиров очень важно научить население правильно пользоваться своими денежными ресурсами. Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности населения позволит банкам получить более качественного заемщика и тем самым снизить свои риски.

При этом, как сообщил С.Мамедов, основной акцент планируется делать на работу с молодежью и детьми, так как именно эти категории населения будут формировать основу клиентской базы банков в будущем.

«Планирование бюджета, умение распоряжаться своими средствами - это азы финансовой грамотности, в освоении которых заинтересованы и наши клиенты, и наши банки. Грамотный и умный клиент - это хороший клиент, а День сбережений таких клиентов воспитывает, причем с детства», - отметил С.Мамедов.

Директор Департамента нормативно-методологического обеспечения банковского регулирования и надзора Нацбанка Наталья Иваненко сообщила, что помимо выше сказанного, проведение в Украине Всемирного Дня сбережений также направлено на повышение доверия населения к банковской системе.

При этом она отметила, что объем депозитов населения в банках с начала текущего года увеличился на 46 млрд грн, при этом средства населения составляют 37% ресурсной базы украинских банков.

С.Мамедов сообщил, что принимать участие в мероприятиях, посвященных Всемирному Дню сбережений, выразили желание около 20 банков членов НАБУ. При этом в числе этих банков и несколько банков из десятки крупнейших банков Украины.

Также он сообщил, что параллельно с мероприятиями по повышению финансовой грамотности, которые будут включать встречи банкиров со студентами, школьниками, акции в отделениях банков, банки намерены предложить бонусные проценты по депозитам. Размер таких бонусов каждый банк будет определять самостоятельно, но, в среднем, он составит около 2%.

*** Всемирный день сбережений отмечают 31 октября.