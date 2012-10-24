Бывший директор «Артека» призывает руководство государства положить конец разбазариванию земли лагеря

Киев. 24 октября. УНИАН Бывший директор Международного детского центра «Артек» Борис Новожилов призывает руководство государства положить конец разбазариванию земли лагеря.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«На сегодняшний день в «Артеке» идет целенаправленное разбазаривание лагеря – уничтожается педагогическая база, материально-техническая база и, самое главное, изымается земля – вокруг «Артека» идет массовое строительство. Кроме того, на территории объекта строятся коммерческие предприятия. Например, под горой Аю-Даг за деньги «Артека» построен торговый комплекс», - утверждает Б.Новожилов.

Он отметил, что по имеющейся у него информации, законодательно утвержденные в результате долгих судебных процессов акты на землю «Артека» исчезли из поселкового совета.

Кроме того, Б.Новожилов подчеркнул, что в «Артеке» происходит реконструкция объектов, не требующих каких-либо строительных работ, однако при этом расходуются колоссальные суммы, не имеющие ничего общего с реальной стоимостью материалов и работ.

По словам екс-руководителя «Артека», «дерибан земли можно прекратить, незаконные строительство можно снести, была бы воля руководителей государства».

Как сообщал УНИАН, 18 октября сотрудники МДЦ «Артек» обратились к властям Украины с требованием отстранить от должности нынешнего генерального директора «Артека» Елену Поддубную в связи со злоупотреблениями на занимаемой должности.

Сотрудники также требуют провести открытый конкурс на замещение должности гендиректора.

Как рассказал лидер неформального международного сообщества «Артек» Игорь Степанов, на территории лагеря ведется частное строительство. По его словам, на сессию Гурзуфского поселкового совета вынесен вопрос об отчуждении части земель. «Самая главная проблема - это то, что под угрозой земля, целостность лагеря. На территории идет незаконное строительство, а здания, предназначенные для использования сугубо в целях деятельности «Артека», раздаются левым фирмам, реконструируются под торговые заведения», - сказал он.

Руководитель режиссерско-постановочной группы продюсерской службы МДЦ «Артек» Татьяна Чайковская заявила, что отдыхающих в «Артеке» детей плохо кормят. «Они остаются голодными, недосмотренными и недовольными отдыхом», - сказала она.

По словам Т.Чайковской, качество педагогических программ в лагере падает, количество кружков уменьшается, многие традиционные фестивали не проводятся.

Т.Чайковская также отметила, что в условиях нехватки служебного жилья для сотрудников, первый этаж общежития "Кипарисное" переоборудуется под супермаркет.

Художественный руководитель детского лагеря «Речной» МДЦ «Артек» Ирина Суликовская в свою очередь отметила, что в общежитиях «Артека» проживают люди, которые не имеют никаких трудовых отношений с детским центром. «Доходит до такого абсурда, когда постоянные сотрудники «Артека», не имея жилья, вынуждены за плату снимать у этих людей жилье», - добавила она.